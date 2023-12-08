朱學恒二度酒後強吻猥褻鍾沛君 他想傳喚這位國民黨大老出庭作證

名嘴朱學恒被控去年酒後二度強吻台北市議員鍾沛君，他事後主動告發自己涉嫌性騷擾，但檢方勘驗手機對話紀錄等，認定犯罪事實明確，依強制猥褻罪嫌起訴，台北地方法院今下午2點半首度開庭，傳喚朱學恒、鍾沛君出庭，採不公開審理；朱學恒表示未來將傳喚金溥聰出庭作證。

朱學恒庭後受訪指出，希望鍾沛君和國民黨不分區立委陳菁徽醫師能夠提供他們在記者會、通聯中多次提到的監視器畫面，他相信這可以證明他的清白，若大家有任何疑問，可以詢問陳菁徽醫師，陳主張有監視器，且多次告知他這件事情，希望陳能夠解釋清楚。

朱學恒表示，案件發生後後的節目裡面，TVBS新聞部副理樊啓明曾經提到在本案中有一名國民黨黨國大老是鍾沛君的老師，強烈要求鍾沛君必須要出來開啟案件，根據分析這個人很有可能是金溥聰，他接下來會要求北院傳喚金溥聰出來作證，因為金可以下這麼大的決定，想見掌握的資料，比他掌握的告證和北檢掌握的告證還要多，希望金能出面釐清事實，剩下的疑問，他晚上會用直播跟大家說明。

鍾沛君在臉書爆料去年遭朱學恒趁餐敘酒後二度強吻，還表示「反正妳明天也不會記得」；朱學恒事後帶一張148字的告發狀，前往台北地檢署告發自己涉嫌性騷擾。

檢方調查，朱學恒去年8月6日晚間6時許，主動邀約鍾沛君、陳姓女醫師在台北市大安區安和路某餐廳包廂內餐敘，同日晚間9時許陳女和丈夫先行離去，朱見包廂內僅剩自己和鍾沛君，即從座位起身走向鍾女，以雙手壓住鍾女肩膀，強押固定在牆壁，使女方無法挪動身體，伺機強行親吻鍾女嘴唇數秒，鍾女連忙轉頭閃避。

朱學恒回到座位後，見鍾沛君依然呆坐原地，再度起身走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手拉住、摟抱手臂方式，再度強吻鍾沛君的嘴唇，二度強制猥褻得逞。

檢方依最高法院見解，認為親吻嘴唇依社會通念屬於與性相關的行為，朱學恒兩度強吻鍾沛君，事前都有壓制住女方肩膀或摟抱，以至於女方即便將頭撇開、出力掙脫，仍無法避免被強吻，朱所為已壓制鍾女的性自主決定權，屬強制猥褻而非性騷擾防治法強制觸摸罪。

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