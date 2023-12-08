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Lin bay好油偵結 檢方11頁簡報引用古文痛批2人
臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」版主林裕紘與國民黨前黨工許哲賓涉嫌自導自演，桃園地檢署今天偵結起訴，並以11頁簡報說明檢警從偵查、釐清2人犯罪動機及手法到起訴歷程，其中在偵查被告犯罪手法及檢警查明經過先後引用「矜偽不長，蓋虛不久」、「是夫喋喋，衒玉賈石」來指謫2人所為虛假欺詐早晚真相大白，建請法院從重量刑。
桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍說明，被告林裕紘、許哲賓涉犯刑法第220、216、210條的行使偽造準私文書罪，至於誣告部分，林某涉犯刑法第169條第1、2項意圖使他人受刑事處分而使用偽造之犯罪證據等罪嫌，林、許涉犯刑法第171條第1、2項未指定犯人誣告、使用偽造之犯罪證據罪嫌，林、許另還涉犯刑法第305條的恐嚇危害安全罪嫌。
桃檢透露林、許犯罪動機與手法，2人共謀以臉書假帳號偽裝他人恐嚇自身及其家人的不實訊息，博取同情，由許利用咖啡店WIFI登入臉書，透過VPN跳板程式將IP移至境外地區，使用「何可恩」帳號傳送恐嚇訊息給林，林隨後在臉書粉專貼文自稱遭恐嚇、提出恐嚇告訴；經辦案人員追查過濾，意外發現許使用其中1筆IP位置在台灣而洩蹤，檢方引用戰國韓非子「矜偽不長，蓋虛不久」指謫2人欺騙性的自我吹噓，不用很長時間就會被識破；掩蓋真相、弄虛作假，不用多久就會被揭穿。
桃檢痛批，林、許2名被告為轉移社會輿論焦點，竟以「恐嚇」假訊息方式混淆視聽，造成社會對立不安，再度引用唐代柳宗元「是夫喋喋，衒玉賈石」指謫2人所為，就是不停地叫賣假玉石，表面上看似有價值，實際上卻是欺騙別人的行為，比喻2人所為是虛假欺詐，言行不相符之舉，批評2人在網路散布假訊息，藉言論自由之名，行破壞言論自由之實。
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