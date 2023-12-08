吸安酒後不滿隔壁聊天太大聲 彰化男子殺人判14年

中央社／ 彰化8日電

賴男在彰化和美鎮租屋處吸食安非他命及喝酒後，不滿隔壁房間洪男聊天太大聲，手持西瓜刀砍死洪男，國民法官法庭審理此案，認為賴男涉犯殺人罪，判處有期徒刑14年。

根據台灣彰化地方法院今天公布新聞稿，住在彰化和美鎮1間鐵皮屋宿舍的賴男，吸食安非他命後又喝了2、3瓶啤酒，不滿住在同一間宿舍的房客打麻將聲音太吵，又認為有人在批評自己，此時洪男剛好來找住在宿舍的友人吳男，2人在走廊上聊天，賴男一時氣憤，竟手持西瓜刀砍殺洪男。

洪男因頸椎、脊髓等處被砍大量出血當場死亡，賴男遭員警逮捕後接受酒測，不僅酒測值超標，尿液也呈現毒品反應。

國民法官法庭認為，被告在酒精、毒品精神疾病影響下，認為恐有侵害自己、家人情事發生，先發制人以西瓜刀朝洪男後頸砍殺致死，客觀上屬隨機殺人，認為被告涉犯刑法殺人罪，因此判處有期徒刑14年，同時命令被告執行完畢或赦免後，入相當處所施以監護處分5年，全案仍可上訴。

國民法官 彰化 殺人

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