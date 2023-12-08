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Lin bay好油案偵結 林裕紘、許哲賓起訴 桃檢建請從重量刑

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Lin bay好油案偵結 林裕紘、許哲賓起訴 桃檢建請從重量刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

臉書農業粉絲專頁「Lin bay好油」板主林裕紘被網友恐嚇案在國民黨前黨工許哲賓落網後大逆轉，檢警查出許哲賓涉嫌協助林自導自演，桃園地檢署今天偵查終結，將林裕紘、許哲賓分別依偽造私文書、恐嚇危害安全及誣告等罪嫌偵偵結起訴，桃檢表示，尚無查出此案有受他人指使，並引用「矜偽不長，蓋虛不久」、「是夫喋喋，衒玉賈石」指謫2人所為虛假詐欺早晚真相大白，建請法院從重量刑。

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍說明，此案由檢察官姚承志指揮刑事警察局、桃園市刑事警察大隊偵辦，發現林姓被告於今年9月21日與同案許姓被告共同謀議，由許當天在新北市永和區咖啡廳，利用店內無線網路登入，移至境外IP再以「何可恩」帳號私訊傳送相關恐嚇訊息，經林於22日公開透露遭恐嚇，引起社會大眾軒然大波。

桃檢說明，被告林裕紘、許哲賓2人以臉書假帳號偽裝他人恐嚇自身及其家人等不實訊息、博取同情，所為行使偽造準私文書、恐嚇、誣告等犯行，嚴重影響社會安寧；不過「矜偽不長，蓋虛不久」，經辦案人員鍥而不捨追查，終查明被告2人使用假帳號，以VPN軟體跳板至境外IP規避查緝。

桃檢痛批，被告2人為轉移社會輿論焦點，竟以「恐嚇」假訊息方式混淆視聽，造成社會對立及不安，實屬「是夫喋喋，衒玉賈石」之舉；檢方認為言論自由是以包容、尊重、自律為發展前提，是民主社會發展的重要基石，被告2人在網路散布虛假訊息，藉言論自由之名，行破壞言論自由之實，建請法院從重量處適當之刑，以資懲儆。

桃檢嚴正呼籲，切勿為己身私利，濫用公眾資源，散布不實訊息引起社會動盪，地檢署將持續統合相關執法機關，加強查辦假訊息等不法情事，維護社會安寧及選舉公正。

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍今天下午說明，「Lin bay好油」案偵結將林裕紘、許哲賓依偽造文書、誣告及恐嚇等罪起訴。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍今天下午說明，「Lin bay好油」案偵結將林裕紘、許哲賓依偽造文書、誣告及恐嚇等罪起訴。記者陳恩惠／攝影

恐嚇 林裕紘 Linbay好油 黨工

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