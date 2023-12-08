3歲女童遭體罰深夜嘔吐抽搐送醫不治 父母雙雙遭判刑

謝姓男子與妻子蔡姓女子共同生育扶養3歲女兒，卻不耐女童調皮，毆打女童致其全身傷痕累累，又因女童未按時就寢，劇烈晃擊女童致其頭部受傷，女童夜間嘔吐抽搐，緊急送醫後仍於兩個多月後死亡；案經檢方起訴，士林地院近日審結，依成年人故意對兒童傷害致死罪分別判謝男9年、蔡女8年6月徒刑。

判決指出，女童平時主要由蔡女照顧，謝男則在工作下班或假日幫忙照顧，2019年9月16日傍晚，夫妻倆不耐女童調皮、不聽管教，謝男持30公分膠條抽打女童四肢，蔡女則徒手毆打女童手臂，導致女童傷痕累累。

同年9月23日女童放學後，夫妻倆又見女童不按時就寢，要求女童面壁罰站2小時，女童因體力精神不濟而吵鬧，謝男就以不明方式劇烈毆打並「晃擊」女童身體，導致女童腦部廣泛性嚴重水腫、視網膜出血等受傷，蔡女對此視若無睹，直到女童當天晚上嘔吐、抽搐才驚覺事態嚴重，將女童送醫治療後，女童仍於同年12月19日不治身亡。

事件曝光檢警介入調查，謝男、蔡女雖坦承傷害犯行，但否認傷人致死，稱女童睡眠不正常，所以要求女童罰站，晚上刷牙時女童曾跌倒撞到頭，但經詢問，女童自稱無恙，後來夜間嘔吐，以為是女童癲癇發作，簡單清洗後便帶女童就醫；女童身體傷勢，是因閃避處罰自己去撞到家具所致，並非2人所為。

幼兒園教師證稱，案發期間有發現女童身上有瘀傷，但顏色不深，事後曾詢問蔡女，蔡女說女童是罰站時撞到頭，但未提及「刷牙跌倒」，也未收到女童有癲癇的相關訊息。法官再考量醫院提出的相關鑑定報告，認定女童有遭身體虐待跡象，腦部病變、水腫等傷勢是因遭人不當傷害所致，與女童死因有因果關係。

全案偵辦期間，謝男、蔡女曾指女童好動、調皮、愛玩插座、電風扇等，講不聽、罰不怕，體力好又不睡覺，所以只能以體罰的方式管教，並無傷害致死犯意；但法官認為，夫妻倆所述情形，不正是3歲幼兒的正常表現？案發時２人皆是成年人，且於女童前已育有１女，對於幼童的合理管教界線應與常人無異，可充分理解管教幼童絕非以擊打傷害為方式。