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1票險勝遭逆轉！彰化灣雅村選舉確定同票 將「抽籤」決定村長
彰化縣去年五合一選舉，花壇鄉灣雅村村長候選人羅尹君以234票險勝，擊敗當時力求連任的村長梁橋村233票，梁提當選無效。彰化地院一審發現有1張無效票圈印蓋在梁的相片上，應為有效票，因此2人同為234票判羅當選無效，二審維持一審見解駁回羅上訴確定，後續將以抽籤決定誰為村長。
梁橋村起訴指出，他和羅尹君均為花壇鄉第22屆灣雅村村長選舉候選人，2022年11月26日開票結果，他得293票，羅得294票，經驗票結果發現其中12張無效票中，有1張的圈印蓋在梁的相片欄位，應屬於梁的有效票，加上這1票後2人同為294票，依選罷法應由抽籤決定。
彰化地院一審驗票後認定，梁、羅得票數均為294票，梁提起當選無效之訴有理由，判處羅當選無效。
台中高分院二審指出，依中央選舉委員會所製有效票圖例（2）下方文字，載明「圈選於某一組或某一候選人或政黨欄各格內，能辨別為圈選何組或何人或何政黨者，應屬有效票」，因此圈印足以判斷是落在特定候選人的各個欄位者，就得認定是有效票。
二審經函詢中央選舉委員會、彰化縣選舉委員會意見，也都採相同見解。二審再勘驗梁橋村、羅尹君的得票數，其中無效票袋內有12張選票，其中1張無效票，選舉人將選舉戳記蓋於1號候選人梁橋村相片上，能辨別所圈選的是梁橋村，應為梁的有效票，卻經選務人員認為無效票，是錯誤認定。
二審說，梁橋村的有效票293票，應再加1票為294票，與羅尹君的得票數294票為同票數，由於梁、羅得票數相同，依選罷法第67條第1項規定，應以抽籤決定，認定梁請求羅當選無效有理由，判處羅上訴駁回，全案確定。
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