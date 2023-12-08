昔「海溝女神」網紅淪詐團女車手 愛情詐騙驚人底薪曝

台中黃姓男子出資成立詐騙集團並選在台中七期豪宅區設立機房，以愛情詐騙鎖定30歲以上男性，成員借噓寒問暖索要金錢、名牌包，還將被害人個資製成「台灣男子圖鑑」，由身材火辣、外型亮眼女子擔任車手並事先詳讀，檢調查出1名女嫌還是小有名氣網紅，偵結依詐欺等罪嫌起訴14人。

檢調發現，其中1名江姓女公關（27歲）擔任詐團車手前，曾是小有名氣網紅，還因身材傲人上過綜藝節目，並以「海溝女神」為外號，後以暱稱「曼曼」加入詐團，且每月底薪就高達6萬，還可以抽25%的業績獎金，現今淪為詐團共犯遭起訴。

台中地檢署指出，黃男（25歲）主導的詐團前後在台中七期豪宅設立詐騙機房，還會精心挑選身材火辣、外型甜美的女公關擔任「面交車手」，並以女公關照片當誘餌，在各類社群軟體鎖定30歲以上有一定經濟基礎的男子搭訕。

檢方查出，詐團拿著女公關頭像四處行騙，聊天對象根本不是女公關本人，而是集團機房內的男性同夥，依照教戰手冊假冒年輕女子三餐噓寒問暖，還會用女公關事前預錄的各種問候錄音檔以增加逼真感。

檢方發現，該詐團和被害男子聊天過程還會詳加紀錄對方個資，包括職業、家庭成員及喜好等，還分門別類製成「台灣男子圖鑑」。

直到被害人暈船要求見面時，集團就會拿圖鑑交給女公關詳讀、複習，實際見面時才會讓男子信以為真，以為聊天的就是眼前所人，並一步步掉入愛情陷阱內。

此外，女公關還會要求被害男子買名牌包、化妝品，還有人為了討好女公關會贈送用千元大鈔折成的「有錢花」。集團確信被害人上鉤後，就接連以付不出房租、家人住院，車禍修車等理由向對方詐財。

檢方統計，全案遭愛情詐騙男子超過百人且遍及全台，今年9月搜索機房查扣教戰手冊、劇本、業績表等，並扣押名牌包、名表、現金話術、鑽石及現金200多萬元。