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影／搭訕想當友...台中KTV前12男凌晨大亂鬥 警鳴槍再噴辣椒水

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中北屯區中清路1間KTV外今凌晨3點發生打架糾紛，警方到場見2派人馬互毆、不斷嗆聲挑釁，對空鳴1槍後仍有人藉酒作勢攻擊、飆三字經，隨即被警方直接拿辣椒水噴臉倒地，警方初步了解雙方因搭訕想當朋友才釀衝突，詢後依妨害秩序、傷害等罪嫌一共將12人送辦。

台中第5分局調查，徐姓男子（23歲）為首等9人今凌晨3點多唱完歌要離開，卻在店門口見陳姓男子（29歲）獨自站在外面，徐等就上前跟他搭訕表示想交個朋友，但陳懷疑對方來者不善，且明顯喝了不少酒就予以拒絕。

徐等後來見陳男的2名友人也到場，就自認對方是撂人來助陣，加上雙方都有喝酒情緒激動下就爆發口角，甚至衍生成9人圍毆3人衝突場面。

警方獲報KTV外有打架糾紛啟動快打派14名警力到場，當下為立即控制也對空鳴1槍，但仍有同夥被壓制時作勢要襲警，還不斷飆罵三字經，警方也立刻持辣椒水朝他臉部噴下去，當場痛到倒地不再反抗。

警方第一時間帶回打架鬧事6人，後再通知其餘6名共犯到場，詢後依傷害、妨害秩序等罪嫌將12人移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方朝鬧事酒客臉部噴辣椒水，對方立即倒地被制服。記者曾健祐／翻攝
警方朝鬧事酒客臉部噴辣椒水，對方立即倒地被制服。記者曾健祐／翻攝

辣椒水 KTV

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