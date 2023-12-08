石碇區農會賄選案 里長及金主等4人緩起訴

前年新北市石碇區農會第7屆理監事選舉，男子林忠信有意角逐理事長，但資格不符，於是推派男子王萬紫競選理事長、男子陳仁德競選會員代表，並以10萬元向高姓會員代表賄選，尋求支持卻遭拒，於是將錢還給金主李植慶。台北地檢署今偵結，依涉犯農會法處分4人緩起訴，期間為1年，各支付公庫5至10萬元不等處分金。

2021年2月21日新北市石碇區農會舉辦第7屆會員代表選舉，並預計同年3月4日舉行新任會員代表大會，自新選任會員代表登記參選的15名理事及5名監事中，選出新的9名理事及3名監事，再於同年3月12日召開理監事大會，由互選出理事長及常務監事。

檢方查出，林、王、陳、李4人，於2021年3月1日理監事選舉前，由陳男向李男取得10萬元交付林男，隔天林男到高姓代表家中，交付10萬元尋求支持遭拒，林男於是再將10萬元給王男，王男於3月5日將錢返還李男，王男後來也未當選理事。