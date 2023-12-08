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實習律師酒駕賓士超速撞死人 北檢起訴國民法官第8案

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

一名鄭姓實習律師於今年5月間飲酒後駕車，不勝酒力在台北市文山區木柵路上超速，撞上正在等紅綠燈的高姓休旅車駕駛，高送醫急救後，不治死亡。台北地檢署偵辦，當時鄭的酒測值為每公升0.83毫克，依刑法公共危險罪嫌起訴劉，本案也符合國民法官法審理要件，為北檢起訴的第8起國民法官案。

全案源於，今年5月5日晚間7點至隔日凌晨2點間，鄭與律師事務所的同事們，先後在台北市信義區的餐廳及KTV用餐飲酒。散會後，鄭獨自走回停放在南京東路的賓士小客車，駕車返回位於文山區住處。

起訴書指出，5月6日凌晨5點39分，鄭駕車行經國道萬芳交流道往文山區木柵路4段出口時，因酒精作用失去正常判斷及反應能力，超速行駛，鄭的車輛先擦撞路緣，接著彈至出口處的對向車道，最後撞擊正在等紅綠燈的小客車，造成車內高姓駕駛頭胸腹鈍創骨折、內出血，經送醫急救後，不治死亡。

警方調閱監視器，案發時鄭駕駛的賓士車直接撞入等候左轉的休旅車左側車門，還波及前後車輛，賓士車頭全毀當場冒煙、被撞的休旅車左側嚴重凹陷，鄭則昏迷倒在駕駛座上。

北檢追查，當時鄭的酒測值為每公升0.83毫克，當時路邊監視器及行駛鄭右後方車輛的行車記錄器也記錄案發情形，認定鄭是酒後駕車肇事。檢方依涉犯刑法第185條之3第1項第1款、第2項前段之服用酒類致不能安全駕駛因而致人於死罪嫌，提起公訴。此外，本案也符合國民法官法審理要件，為北檢起訴的第8起國民法官案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名鄭姓實習律師酒後駕車，撞上正在等紅綠燈的高姓休旅車駕駛，高送醫急救後，不治死亡。圖／聯合報系資料照片
一名鄭姓實習律師酒後駕車，撞上正在等紅綠燈的高姓休旅車駕駛，高送醫急救後，不治死亡。圖／聯合報系資料照片

國民法官 酒駕

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