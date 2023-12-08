涉侵占嘉義市府公務手機起訴 退休參議鄭君健：臨時出借家人使用

已退休的嘉義市政府前參議鄭君健，在交通處長任內，今年3月間涉嫌將公務手機、平板電腦提供給家人使用，遭地檢署搜索調查，檢方令10萬元交保，經半年多偵辦，上午依貪汙侵占罪起訴，檢方以鄭君健偵查自白，犯罪所得不到5萬元，請求法院減輕其刑。

鄭君健否認有侵占犯意，他因行政瑕疵遭記大過處分，被調離處長，申請退休核准，他說，手機公用購機費只有8千元，他自費1萬2千元，手機登錄公務手機，家人臨時有事借家人使用，出借非侵占，遭行政處分又涉貪起訴，移審法院請求法官查明，還他清白。

檢方起訴，鄭君健108年1月14日至112年4月10日，擔任市政府交通處長，依業務費購買公務手機聯絡公務用，因其女兒要使用蘋果手機，以及要以蘋果手機作妻子生日禮物等非公務需求，涉犯貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌。

侵占A、B手機2罪間，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。被告因一時失慮而侵占機，情節輕微，犯罪所得手機市價未達5萬元，請減輕其刑，另在偵查中自白，繳交全部犯罪所得財物，減輕其刑。