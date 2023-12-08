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百家樂賭場設人臉辨識管控 蘆洲警破門查緝逮30人
朱姓男子雇用8名員工，在新北市蘆洲區一社區內經營百家樂職業賭場，為躲避警方查緝，賭場門口還設置「人臉辨識」系統及多層門禁、監視器管制，出入賭客得先透過賭場人員進行人別建檔，才能入內賭博。警方6日深夜強勢破門入內，逮捕朱男、員工、賭客等30人，查扣相關事證帶回偵辦，警詢後依法究辦。
據了解，朱姓男子（39歲）租下新北市蘆洲區集賢路一社區民宅，找來林女（43歲）、劉女（26歲）、鄭女（24歲）、許趙女（28歲）、黃女（33歲）、吳男（35歲）、黃男（25歲）、謝男（32歲）等8名員工，經營起開百家樂職業大賭場。
為躲避警方查緝，朱男還在賭場內外裝設監視器、門口設置「人臉辨識」系統、多層門禁管控，所有進出賭客還得透過賭場人員進行「人別建檔」，才能入內賭博。
日前蘆洲警方接獲線報派員前往蒐證，這個月6日深夜11時許事證齊備，大批警力持搜索票破門查緝，果見朱男及員工9人、賭客21人在場聚賭，當場查扣抽頭金73萬5464元、賭資33萬2千元、籌碼、帳冊、賭具等證物一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌將30人移送法辦。
蘆洲分局長林詮峰表示， 2024正副總統及立法委員大選在即，為遏阻賭博非法利益引發社會動盪，警方全力偵辦選舉賭盤、掃蕩賭博，以維護公平公開之公正選舉。同時持續檢肅幫派犯罪及掃蕩以合法掩護非法之幫派組合活動處所，強勢剷除不法，以最強硬手段全力打擊，讓民眾有感於警察為治安付出心力。
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