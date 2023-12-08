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向心返港「射3箭」 跨海提告王立強

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

向心夫妻被控涉犯國安法、洗錢罪，遭限制出境近四年終獲自由，夫妻十月十八日搭機離台，返港後為抗議台灣司法不公，委任律師跨海提告興訟。本報資料照片
向心夫妻被控涉犯國安法、洗錢罪，遭限制出境近四年終獲自由，夫妻十月十八日搭機離台，返港後為抗議台灣司法不公，委任律師跨海提告興訟。本報資料照片

影響四年前總統大選的中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻「亡國感」案，從共諜案辦成洗錢案，共諜案不起訴確定，洗錢案無罪確定，但向心夫婦兩案限境多年、有家歸不得，返港後向我司法機關提出三件訴訟案，跨海宣戰。

依中國創新投資公司宣布的公開資訊，向心、龔青的洗錢案二○二三年九月六日在台灣獲無罪確定後，針對近四年在台灣受到不公義的司法人權對待，委任律師跨海展開法律上維護人權行動。

王立強、證人Ａ誣告

由於檢方查辦共諜案因「假共諜王立強」在海外放話而分案，另依一位匿名的「證人Ａ君」證詞持續追查，辦案經過都記錄在不起訴處分書中。向心認為，兩人的證述入人於罪，向台北地檢署對「王立強」、「證人Ａ君」提起誣告罪官司。

對兩媒體告加重誹謗罪

此外，檢調人員如火如荼查辦共諜案時，有部分媒體對案情大加渲染、並予以汙名化，向心認為，相關行為涉及台灣法律的刑事加重誹謗罪，對包括網路、紙本的兩家媒體提告。

對無罪仍限境提起抗告

向心提告的第三案，是有關洗錢案二審審理時，因限制出境八月處分在宣判前即作成裁定，洗錢罪二審判無罪後，合議庭於等待檢方上訴猶豫期內，繼續限制向心、龔青出境、出海，向也對二審原限境處分提起抗告。

遞狀應為凸顯制度僵化

據了解，向心夫婦已解禁返港，他們的「最後一次」限制出境解不解除已無實益，向心之所以遞狀，應是為凸顯台灣刑事訴訟制度的僵化而表態。

除了三件分別對法律關係人、媒體及司法單位的訴訟，向心另有法律維權行動醞釀規畫中。

檢調二○一九年十一月對向心、龔青啟動共諜案偵查，這起在向心眼中為「一場鬧劇」的共諜洗錢案，緣於自稱是間諜的「王立強」二○一九年五月入境澳洲，向澳洲安全情報組織表示自己是向心、龔青的下線，指向心夫婦基於為大陸軍事、行政、黨務機構發展組織，企圖以資金介入操縱台灣選舉。

台灣行「奇幻司法之旅」

檢方兩度偵辦共諜案查無犯罪實據，最終以不起訴確定結案，衍生出來的洗錢案部分經檢方起訴後，一、二審都認定罪證不足，判決向心、龔青無罪確定。向心、龔青捲入訴訟四年脫身，笑稱這趟台灣行是「奇幻司法之旅」。

司法 王立強 向心夫婦 亡國感 人權

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