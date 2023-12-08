偽造筆錄騙搜索票 刑警收押

台北市刑警大隊王姓偵查佐涉嫌向檢察官及法官「騙票」，前天遭桃園地檢署指揮廉政署搜索後，連夜向法院聲請羈押，昨桃園地院法官訊問後，將王員裁定羈押並禁止接見、通信。記者陳恩惠／攝影

台北市刑警大隊王姓偵查佐，今年初偵辦槍毒案時，數次為順利取得拘票及搜索票，在檢舉筆錄中捏造不實事證，成功向檢院「騙票」；檢方後續偵辦案件時，發現嫌疑人說詞與檢舉筆錄出現矛盾，調查才發現有鬼，桃園地檢前天搜索王男住家及辦公室，查扣電腦與手機，因有共犯未到案，昨向法院聲押禁見獲准。

現年五十五歲的王男在台北市刑大任職，他從今年初以來，陸續偵辦三起槍砲、毒品案件，為順利取得拘票、搜索票，竟製作不實檢舉筆錄，捏造不存在犯罪事證，向桃園地檢騙取拘搜票，進而破獲案件逮捕嫌疑人。

北市刑大發現王男辦案過程粗糙，且製作搜索票聲請書時，有出現缺失遭質疑，面對長官詢問又不解釋，市刑大在今年九月，先將王男調派勤指中心，不再接觸刑案。

據了解，檢方懷疑檢舉人疑是王男的共犯，負責提供不實事證，因檢舉人尚未到案，有逃亡與勾串事證可能，因此向法院聲押禁見王男獲准。

台北市刑大說，配合檢方偵辦，王男另依警察人員人事條例停職，並追究相關人員考監責任。