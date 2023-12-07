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搭配職棒商品轉售亞錦賽門票 北院裁定不罰

中央社／ 台北7日電

黃姓網友以總價2000元轉售亞錦賽300元門票及職棒商品，警方認為商品僅值600元，黃男涉當黃牛賺門票價差。北院認為黃男搭配商品轉售門票的行為尚屬合理，裁定不罰。

移送本案的台北市政府警察局內湖分局表示，待收到正式裁定書後，再行研議是否抗告。

台北地方法院裁定指出，北市內湖警分局文德派出所11月26日網路巡邏時，發現黃姓網友在臉書社團「台灣職棒棒球門票（讓票、換票、求票）」上，公開刊登賣票廣告。

警方調查，黃男兜售的亞錦賽大巨蛋開幕戰門票為原價300元的身障票，但必須搭配職棒周邊商品，以2000元價格一起購買。警方查詢周邊商品市價約600元，認為黃姓網友從中賺取價差1100元，派出員警喬裝買家與黃男約定交易。

員警與黃男交易後出示證件表明身分進行盤查，現場查扣門票1張（2023年第30屆亞洲棒球錦標賽，中華台北-韓國）、周邊商品鑰匙圈2個（李振昌）、徽章2個（峮峮、曼容）、交易所得現金2000元，依社會秩序維護法移送台北地方法院審理。

黃姓網友否認犯行，辯稱想要2個人一起去看球，但只有1張票，所以打算賣掉，又因為不想賣黃牛票，才搭配市價1700元的職棒球團商品一起賣；而中職中信兄弟球團官方正版扭蛋商品，1個峮峮徽章600元、1個曼容徽章400元、2個李振昌鑰匙圈各399元，一起購買是1700元。

裁定指出，黃姓網友告訴警方門票以原價300元販售，並搭配商品一同出售，而商品交易價值無公定價格，足以認定黃男轉售行為尚屬合理，難以認定購票之初即有轉售圖利意圖，也無其他積極證據足以認定黃男購買門票之初確實非供自用，不符處罰要件，本月5日裁定不罰。

社會秩序維護法第64條第2款規定：「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰」。

鑰匙 內湖

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