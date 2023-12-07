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蔡清祥赴基隆檢調 指示選舉查察掌握情資「有據必辦」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

距離總統副總統、立委選舉投票不到40天，檢調警加強查察選舉不法情事。法務部長蔡清祥基隆了解查察狀況，與檢察官座談時，檢察官關心檢察官助理法制化問題，蔡說，將持續增聘檢察官助理，並推動法制化。

基隆地檢署今天表示，2024大選明年1月13日投票，蔡清祥昨與法務部參事王以文到基隆地檢署、調查局基隆市調查站訪視，除指示全力投入選舉查察工作，了解各項業務辦理情形，並與基層互動，鼓舞士氣。

蔡清祥由基隆地檢署檢察長李嘉明陪同與檢察官座談前，先聽取擔任選舉查察執行秘書的主任檢察官陳照世報告選舉查察狀況，指示選前積極過濾情資，縝密蒐證，並與警察、調查、廉政及移民等機關共組查賄團隊，除傳統查賄制暴案件，並應注意「阻絕境外勢力介選」、「斷絕賭盤效應」及「杜絕假訊息干擾」，確保選舉公平、公正。

蔡清祥在座談會中就檢察官助理法制化、虛擬貨幣詐欺洗錢、一二審輪調制度等議題與檢察官交流意見。蔡說，檢察官助理部分將持續增聘且推動法制化，法務部也會舉辦教育訓練培養專業人才，建議地檢以先朝專組辦案模式，因應虛擬貨幣相關犯罪。一二審輪調制度，能讓檢察官拓展視野，並回到一審傳承經驗。

蔡清祥離開基隆地檢署後，前往基隆市調查站了解選舉查察工作現況，提醒選舉情資應確實掌握，如有具體不法事證，秉持「有據必辦」態度，全力偵辦。

法務部長蔡清祥（右三）到基隆市調站了解選舉查察工作現況，提醒確實掌握情資，全力偵辦。圖／基隆地檢署提供
法務部長蔡清祥（右三）到基隆市調站了解選舉查察工作現況，提醒確實掌握情資，全力偵辦。圖／基隆地檢署提供
法務部長蔡清祥（左三）到基隆地檢署了解選舉查察工作現況，鼓舞士氣。圖／基隆地檢署提供
法務部長蔡清祥（左三）到基隆地檢署了解選舉查察工作現況，鼓舞士氣。圖／基隆地檢署提供
法務部長蔡清祥（右二）到基隆地檢署了解選舉查察工作現況，鼓舞士氣。圖／基隆地檢署提供
法務部長蔡清祥（右二）到基隆地檢署了解選舉查察工作現況，鼓舞士氣。圖／基隆地檢署提供
法務部長蔡清祥（中）到基隆地檢署了解選舉查察工作現況，鼓舞士氣。圖／基隆地檢署提供
法務部長蔡清祥（中）到基隆地檢署了解選舉查察工作現況，鼓舞士氣。圖／基隆地檢署提供

檢察官 立委選舉 基隆 2024選舉 2024總統選舉 蔡清祥

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