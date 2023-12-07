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嘉義男酒駕撞死女騎士聲請不行國民參審 地院駁回

中央社／ 嘉義市7日電

張姓男子1月間被控在嘉義縣東石鄉酒駕撞死機車女騎士遭起訴，應行國民參與審判；張男日前聲請不行國民參審，嘉義地院今天認為並無不行國民參審的理由，應予駁回。

張男今年1月間被控在東石鄉酒後駕車撞死騎機車婦人遭起訴，屬故意犯罪因而發生死亡結果情形，應行國民參與審判，由嘉義地院刑五庭審判長張志偉擔任受命法官。

張男因沒有錢僱請律師，由嘉義地院指定辯護人，因嘉義律師公會有1份有意願擔任國民參與審判案件的辯護人名單，便指定今年8月剛從法官轉任律師的張道周，透過律師公會徵詢承接。

嘉義地方法院表示，張男主張已坦承犯罪，並於調解後完成賠償，案件犯罪事實相當明確，犯罪事實尚無爭議，量刑事項單純，案件應無彰顯國民參與審判價值的重要意義。

另外，張男也主張被害人家屬已提出聲明書表明不欲行國民參與審判，且倘如進行國民參與審判，可能將過度揭露被害人及其家屬身心狀況等隱私資訊，造成被害人家屬二度傷害等語，因此，聲請裁定不行國民參與審判。

嘉義地院認為，被害人家屬於準備程序到庭時，就聲明書書立過程，以及為何不欲行國民參審等情節，已有說明，其未必如聲明書中所載「引起媒體及社會大眾的高度關切」、「干擾被害人及家屬的隱私」原因。

嘉義地院指出，考量國民對於酒駕致死案件應如何論罪科刑，法院是否縱放輕判而違反國民法律感情等，均相當關心，因此，案件進行國民參審，具有量刑指標意義。

嘉義地院表示，張男就其於車禍發生當時神智狀況、是否自首、被害人是否也有過失等情節，檢辯雙方可能存在重大歧異，這部分即有引入國民參與審判，借助國民生活經驗，予以審酌判斷必要，因此，張男聲請裁定不行國民參與審判，並無理由，應予駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義 律師 酒駕

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