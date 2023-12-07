高院首次審國民法官案上訴 無照酒駕撞死人判7年2月他嫌太重

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，檢方依酒駕致死罪起訴，為台北地院第一件國民法官參審案，合議庭判李7年2月徒刑。李上訴，台灣高等法院今行準備程序，法官黎惠萍整理爭執與不爭執事項，李認為一審量刑過重，強調已真心悔悟。

今日也是高院首件一審為國民法官審理的案件上訴開庭，國民法官案的第二審採取續審制或事後審制。除本案外，李（23歲）在肇禍後咆哮，還欲奪取前來處理員警的配槍，遭警員開槍制伏，台北地院另依妨害公務罪判他拘役50日，得易科罰金。

2022年11月13日晚間，李佳修和友人在台北市忠孝東路四段夜店飲酒，翌日凌晨4時在台北市區酒駕飆車，車行經行政院前忠孝東路地下道發生追撞，造成前方王姓駕駛車子翻覆死亡。

北院今年7月海選6名國民法官、4名備位國民法官，為該院首件國民法官案。檢方認為李佳修在被捕後才認罪，李的律師則稱李有自首，自首與否成審案爭點。

北院合議庭綜合員警證述、密錄影片、勘驗筆錄及與李同車曾姓少年的證述，員警處理車禍現場時，李佳修已滿臉通紅、全身酒氣，警方合理懷疑李男是肇事者，不符自首要件。一審判決指李基於玩樂酒後駕車，以時速近100公里高速恣意馳騁在市區道路，未於第一時間救助被害人，犯罪惡性重大，所生危害至鉅，判7年2月徒刑。

李佳修不服一審量刑，上訴高院。高院今開庭時，律師與檢察官為了哪些該列不爭執事項爭論不休，包括李是否叫曾姓少年冒稱駕駛、換位子，以及是否有付20萬元但未達成和解等。檢察官認為這涉及刑法第57條犯後態度問題，應可討論。

律師指一審認為李沒有真心悔悟，但他為了彌補錯誤，有請母親賠償死者家屬20萬、另名女傷者5萬元，希望高院納為量刑有利因子。高檢署公訴檢察官廖先志認為是否賠償女傷者與本案無關，不應列入爭點，且李不符合自首要件，請求法院駁回他上訴。

因李佳修羈押期27日屆滿，高院今也開庭訊問延押意見。李稱不會逃亡，願意配戴電子手環、每天到派出所報到，希望以20萬元交保，這望才能和被害家屬談和解，同時快點工作賺錢。

檢察官表示，李雖認罪，但他案發時攻擊員警、找少年頂替，且涉犯重罪，有逃亡、串證之虞，仍有羈押必要。法官定26日兩造調解，是否延押待合議庭評議後裁定。

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