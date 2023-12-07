彰化前縣議員涉詐領助理費 被判2年、罰款12萬元可上訴

彰化縣前縣議員許晋揚涉嫌聘僱妻舅擔任縣議員助理，妻舅只做5個月離職去創業，許晋揚仍向縣議會申請助理費，3年詐領75萬2300元，被提起公訴，彰化地方法院審結，依違反貪汙治罪條例判處許晋揚有期徒刑兩年，緩刑5年，褫奪公權1年，支付罰金12萬元，並沒收犯罪所得75萬2300元。可上訴。

許晋揚的蔡姓妻舅離職後，同意姊夫讓他繼續掛名縣議員助理申請助理費，彰化地院依共同犯利用職務機會詐取財物罪，判處蔡男有期徒刑11月，緩刑3年，褫奪公權1年。許妻協助許晋揚領取弟弟的助理費，被判處有期徒刑1年10月，緩刑5年，褫奪公權1年。可上訴。

判決書指出，許晋揚（39歲）2018年就職後，先聘僱蔡妻跟楊男擔任公費助理，2019年3月楊男離職，許晋揚改聘妻舅擔任助理，每月得領取2萬4800元助理費及年終、春節獎金等，但蔡男同年9月起離職到雲林開業但同意繼續掛名助理，助理費由姊姊許妻提領作為縣議員服務事務費。

許晋揚夫婦提領蔡男助理費至2021年12月，總共28個月薪資和兩次年終獎金，合計詐領75萬2300元。許晉揚坦承所為，但否認詐取，他把助理費都用在服務處的婚喪喜慶、公務勘履和服務處運作等支出。