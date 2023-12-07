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北市刑大偵查佐涉「騙票」 桃園地院羈押禁見理由曝光

聯合報／ 記者陳恩惠廖炳棋周嘉茹／桃園即時報導

北市刑事警察大隊王姓偵查佐偵辦槍械及毒品案件，涉嫌便宜行事、捏造不實檢舉筆錄，多次分別向地檢署檢察官、地院法官申請拘票或搜索票，經桃園地檢署複訊時，發現檢舉內容出現矛盾，發現王員似「騙票」，昨指揮廉政署發動搜索，複訊後連夜向桃園地院聲請羈押，法官中午訊問後，認為有在逃共犯尚未到案，應予以羈押並禁止接見、通信。

桃園地院說明王姓被告應羈押，並禁止接見通信的理由，表示王姓被告經訊問後，坦承大部分犯罪事實，核與卷內資料相符，犯罪嫌疑重大，由於此案尚有共犯尚未到案，且案件尚在偵查階段，需要時間釐清王姓被告所經手的相關案件，有串供、滅證之虞，認為有羈押必要，應予羈押，並禁止接見、通信。

北市刑大也說明，有關王姓偵查佐疑涉偽造文書部分，刑大事前已發動調查，並於今年9月份以預防性調整職務及提報為「非列管風紀狀況評估對象」，後續將秉持「毋枉毋縱」之立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，依桃園地檢署指揮全力配合偵辦，王員另依警察人員人事條例先予停職，同時追究相關人員考監責任。

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台北市刑警大隊王姓偵查佐涉嫌向檢察官及法官「騙票」，昨遭桃園地檢署指揮廉政署搜索後，連夜向法院聲請羈押，今天中午桃園地院法官訊問後，將王員裁定羈押並禁止接見、通信。記者陳恩惠／攝影
台北市刑警大隊王姓偵查佐涉嫌向檢察官及法官「騙票」，昨遭桃園地檢署指揮廉政署搜索後，連夜向法院聲請羈押，今天中午桃園地院法官訊問後，將王員裁定羈押並禁止接見、通信。記者陳恩惠／攝影

桃園 警察 北市

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