供公眾通行的法定空地要交地價稅 憲法法庭判合憲

陳姓地主蓋屋，保留法定空地供公眾通行，但依土地稅減免規定仍須繳交地價稅，陳提行政訴訟敗訴確定後，聲請釋憲。憲法法庭併案審理，今認為法定空間具維護建築物通風採光、預防建築物過度密集，並有助景觀視野和消防效果，與私人土地並非建築基地一部分而單純供公眾使用的道路性質不同，土地稅減免規則第9條但書規定合憲。

土地稅減免規則第9條規定「土地稅減免規則第9條規定「無償供公眾通行之道路土地，經查明屬實者，在使用期間內，地價稅或田賦全免。但其屬建造房屋應保留之法定空地部分，不予免徵。」

陳姓地主（已歿）的土地1979年提供觀海別墅社區居民通行，新北市稅捐稽徵處1981年起免徵地價稅，但2015年辦理地價稅稅籍及使用情形清查，查得該土地屬新北市政府工務局核發使用執照範圍內的建築基地，與土地稅減免規則第9條免徵地價稅的規定不符，於是改按一般用地稅率課徵地價稅，補徵該土地核課期間內2010年至2014年地價稅，陳不服提行政訴訟，敗訴確定後，聲請釋憲。

台北高等行政法院判決所適用的土地稅減免規則第9條但書、內政部營建署2006年6月30日營署建管字0952910416號函，及土地稅法第6條、平均地權條例第25條有關授權行政院發布訂定土地稅減免規則部分，陳都主張違反課稅負擔平等原則、憲法第平等原則、保障人民財產權、租稅法律主義及第23條比例原則。憲法法庭除陳案外，另併3案審理。

憲法法庭指出，對土地所有人而言，建築基地所保留的法定空地雖可供公眾通行，但仍維持並享有該法定空地屬於建築基地的利益，與單純無償供公眾使用而完全無法使用收益的道路土地，在建築法上的性質與功能不同。法定空地供公眾通行，即便無償，因已計入依建築法應留設的法定空地，即無須再就建築基地中的其他土地予以留設，對提供者仍具有建築上的利益。

然而，提供私有非法定空地無償供公眾通行，土地所有人並未獲取任何利益，憲法法庭指二者本質不同，因此有所區隔，在地價稅核課上有區別，並沒有違反憲法規定的平等原則。