快訊

北市偵查佐不實筆錄向檢察官「騙票」 遭搜索今午羈押

那英出事了…疑捲李玟揭黑箱事件 被封殺5個月

普亭尚未表態競選連任 俄羅斯明年總統大選日期先出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市偵查佐不實筆錄向檢察官「騙票」 遭搜索今午羈押

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

桃園地檢署指揮廉政署、台北市刑大，昨天拘提台北市刑警大隊一名55歲王姓偵查佐，並搜索辦公室，今天中午王姓偵查佐因偽造文書、誣告等罪嫌遭桃園地方法院裁定羈押。

據了解，王姓偵查佐今年初偵辦槍毒案以來，疑似便宜行事，捏造不實的檢舉筆錄向檢方申請拘、搜票，檢方複訊到案的嫌疑人時，發現嫌犯供詞不符，部分檢舉內容出現矛盾，調查後發現偵查佐疑似「騙票」。

王姓偵查佐辦案屢被長官質疑粗糙，今年九月被調派勤指中心，不再接觸刑案業務；王姓偵查佐昨天被廉政署帶走偵訊，因有檢舉人被懷疑為共犯，但未拘提到案，檢方以有共犯在逃為由，今天中午向桃院聲請羈押獲准。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市刑警大隊。圖/報系資料照片
台北市刑警大隊。圖/報系資料照片

廉政署 桃園 北市

延伸閱讀

台中警勾販毒集團判2年3月 大雅警分局：注意身心理狀況

暗網爆情治機關監聽 廉政署：資料應屬典型認知作戰

不滿未遭羈押？男走出桃園地檢署 竟買菜刀砍斷自己左手小指

影／開鍘！三重偵查佐勾結徵信業洩個資遭押 今記兩大過免職

相關新聞

伴屍7小時才自首…桃園逆子勒死病母 國民法官開庭協商

桃園市蘆竹區大竹路一處民宅今年6月發生人倫悲劇，一名6旬張姓婦人飽受病痛之苦，剛從醫院動完手術返家，卻遭年約40歲的吳姓...

高院首件國民法官審理後上訴案 被告李佳修提審入庭

台北地院第一件國民法官參審案，男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，檢方依酒駕致死罪起訴，合議庭判李7年2月徒刑。在被告上...

臨檢養生館延遲開門 員警查獲半套性交易法辦

台南市警五分局員警昨晚到西門路四段一家養生館臨檢，按門鈴卻無人回應，2分多鐘後才開門，員警仍在2樓包廂，查獲女服務生與男...

紙雕師殺超商店員13刀為何減成無期？ 高院理由：藥物副作用

紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣事後刺殺蔡13刀，震驚社會。蔣稱因服藥無意識、不知為何行凶，桃園地方法院依...

北市偵查佐不實筆錄向檢察官「騙票」 遭搜索今午羈押

桃園地檢署指揮廉政署、台北市刑大，昨天拘提台北市刑警大隊一名55歲王姓偵查佐，並搜索辦公室，今天中午王姓偵查佐因偽造文書...

駐美資料是否外洩？ 法務部：仍調查中

政府不願證實在野黨爆料資料的真偽！針對近日國民黨候選人拿出外交資料，爆料民進黨副總統候選人蕭美琴擔任駐美代表，疑似在外交上妥協的狀況，媒體質疑資料的真實性，但法務部次長蔡碧仲僅表示還在調查中，而行政院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。