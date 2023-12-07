北市偵查佐不實筆錄向檢察官「騙票」 遭搜索今午羈押

桃園地檢署指揮廉政署、台北市刑大，昨天拘提台北市刑警大隊一名55歲王姓偵查佐，並搜索辦公室，今天中午王姓偵查佐因偽造文書、誣告等罪嫌遭桃園地方法院裁定羈押。

據了解，王姓偵查佐今年初偵辦槍毒案以來，疑似便宜行事，捏造不實的檢舉筆錄向檢方申請拘、搜票，檢方複訊到案的嫌疑人時，發現嫌犯供詞不符，部分檢舉內容出現矛盾，調查後發現偵查佐疑似「騙票」。

王姓偵查佐辦案屢被長官質疑粗糙，今年九月被調派勤指中心，不再接觸刑案業務；王姓偵查佐昨天被廉政署帶走偵訊，因有檢舉人被懷疑為共犯，但未拘提到案，檢方以有共犯在逃為由，今天中午向桃院聲請羈押獲准。

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