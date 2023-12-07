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伴屍7小時才自首…桃園逆子勒死病母 國民法官開庭協商

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區大竹路一處民宅今年6月發生人倫悲劇，一名6旬張姓婦人飽受病痛之苦，剛從醫院動完手術返家，卻遭年約40歲的吳姓兒子勒斃。桃園地檢署依家庭暴力罪之殺害直系血親尊親屬罪嫌將吳男起訴，全案依國民法官程序進行審判。

檢警調查，42歲吳姓男子今年6月26日上午9點30分許，在桃園市蘆竹區大竹路住家內的母親房門前，徒手以右手前臂橫過母親脖頸，並以左手拉住母親左手勒頸，導致母親因頸部受外力壓迫而窒息死亡。犯案後吳男伴屍7個小時，直到當天下午4點30分向警方自首報案，案經桃園市警察局蘆竹分局報告偵辦。

據了解，張婦曾有失眠等病史，近年張婦因脊椎問題身體欠佳，即使手術過後情況仍不理想，行動相當緩慢，由於照顧上較為吃力，社會局曾建議入住24小時機構照顧，只是就在今年端午節前夕張婦再度到醫院動手術，才剛返家休養就傳出遭兒子勒斃的憾事。

經桃園地檢署檢察官複訊，吳男對案情坦承不諱，他辯稱無力再照顧母親才失控勒斃母親，檢警依現場照片證據、吳男自白等認定犯行明確，依家庭暴力罪之殺害直系血親尊親屬罪嫌將吳男起訴，羈押於法務部矯正署桃園看守所。

另外全案列為國民法官程序審理，今上午桃園地方法院開庭協商，過程全程不公開，協商後將陸續展開相關國審程序。

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桃園市蘆竹區一名吳姓男子今年6月勒死6旬病母，遭檢方依家庭暴力罪之殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，全案依國民法官程序進行審判。記者周嘉茹／攝影
桃園市蘆竹區一名吳姓男子今年6月勒死6旬病母，遭檢方依家庭暴力罪之殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，全案依國民法官程序進行審判。記者周嘉茹／攝影

桃園 國民法官 手術

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