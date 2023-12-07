涉性騷遭彈劾 李伯道：三人成虎羅織罪名

前懲戒法院長李伯道遭控性騷擾，監察院認為李伯道飾詞狡辯、毫無悔意，嚴重損害法官形象，通過彈劾。李伯道今天發表聲明表示，監察院憑三人成虎口述，刻意羅織罪名。

李伯道今年3月被控性騷擾女部屬，司法院7月時指出，「性騷擾申訴處理評議委員會」評議李伯道性騷擾案成立，將移請法官評鑑委員會進行個案評鑑。

監察院指出，李伯道在今年3月16日到4月17日間，利用公務上的權勢及機會，多次對A女進行具性意味的言行，經司法院性騷擾申訴處理評議委員會作成「性騷擾成立」及「申復無理由」的決議。

監委表示，李伯道在監察院詢問時，仍飾詞狡辯、毫無悛悔之意，嚴重損害法官職務的尊嚴與司法形象，有違法官法、法官倫理等規定且情節重大，具法官法應受懲戒事由，有懲戒必要。監察院5日經彈劾審查會全票通過彈劾李伯道，移送懲戒法院職務法庭審理。

李伯道今天發布聲明指出，公職期間從未對女部屬有任何不禮貌的舉措，本案申訴人的指訴內容均為不實，與其夫配合部分媒體捕風捉影，散布不實的訊息，對他及家人極盡抹黑之能事，操弄司法，有關性平案仍在司法救濟程序中。

李伯道表示，監察院身為五院，竟置他有利的證據等於不顧，僅憑三人成虎的口述，越俎代庖充當打手，刻意羅織罪名，率爾作出彈劾決定，輕易摧毀資深公務員畢生清譽，他拒絕充當所謂司法改革之祭旗，將與家人齊心，捍衛合法權利，堅持救濟到底。