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紙雕師殺超商店員13刀為何減成無期？ 高院理由：藥物副作用

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣事後刺殺蔡13刀，震驚社會。蔣稱因服藥無意識、不知為何行凶，桃園地方法院依殺人罪判死刑。法院依職權上訴，台灣高等法院認為蔣因藥物濫用而減低辨識能力，只要戒掉濫用藥物就無再犯、危害公共危險之虞，改判無期徒刑，褫奪公權終身。

蔣嘉凱2021年11月21日凌晨到龜山住家附近超商買東西，因未依規定戴口罩，蔡姓店員拒絕結帳，蔣返家拿口罩，結完帳就將口罩甩向蔡。詎料，蔣仍不甘心，變裝後又走回超商，招手示意蔡到超商外談判，見人靠近就拿預藏的彎刀朝對方攻擊。

超商監視器畫面顯示，蔡被蔣從店外追到店內，兩人又從店內扭打到店外，超商裡外血跡斑斑，後來蔡奪過彎刀丟給路過的目擊者，央求目擊者報案後就不支倒地，而蔣則是蹲坐一旁觀看，直到警方到場才跪地高舉雙手就犯。蔣對警察說「只有3公分死不了，沒死吧，真可惜」。

蔣嘉凱辯有精神疾病，案發時吃了藥而斷片，沒有意識，不清楚自己做過什麼、為什麼要做，看了監視器畫面才知殺人。桃院審理後，認為蔣無悔悟，犯後態度惡劣，且也不否認殺人，本案無可減輕罪責理由，判死刑。

法院調查，蔣陸續服用贊安諾、景安寧、利福全、美得眠等鎮靜助眠和抗焦慮劑，以及非類固醇類止痛藥、離憂等藥物。

高院囑託台北市立聯合醫院松德院區鑑定，認為蔣服用多種藥物，部分屬苯二氮平類安眠藥（benzodiazepines）、美德眠(FM2），此二類藥物交互作用會使服用者產生反社會的暴力行為，蔣因藥物作用，產生以暴力解決忿懣之意，辨識、控制行為能力減低。

高院認為蔣之前沒有服藥後產生暴力的經歷，主觀上無法預見自身服藥後的行為，因此適用刑法第19條第2項減刑。考量蔣反社會人格是由藥物濫用的藥物去抑制化作用所致，非無矯治、再社會化可能，但他的犯罪手段、情節惡性重大，因此判處無期徒刑，讓他長期與世隔絕，以免危害他人。

紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣事後拿刀刺殺蔡，一審被依殺人罪判死刑。台灣高等法院今改判無期徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，蔣事後拿刀刺殺蔡，一審被依殺人罪判死刑。台灣高等法院今改判無期徒刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

超商 口罩 殺人

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