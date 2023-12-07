蔡清祥赴基隆地檢座談 指示阻絕境外勢力介選
距選舉投票日剩30多天，法務部長蔡清祥昨天前往基隆地檢署慰勉檢調辦案辛勞，並指示除查賄制暴外，應注意阻絕境外勢力介入選舉等工作重點。
基隆地檢署今天發布新聞稿指出，蔡清祥昨天上午偕同法務部參事王以文等人前往基隆地檢署，在基隆地檢署檢察長李嘉明陪同下，與檢察官座談，會中並由基隆地檢署選舉查察執行秘書主任檢察官陳照世，針對選舉查察工作重點及現況簡報。
蔡清祥表示，檢察官選前應積極過濾情資縝密蒐證，並與轄內司法警察、調查、廉政及移民等機關共組查賄團隊密切合作，積極偵辦選舉不法案件。
蔡清祥說，除傳統查賄制暴外，並應注意阻絕境外勢力介選、斷絕賭盤效應、杜絕假訊息干擾等工作重點，透過積極查察，確保選舉的公平、公正。
蔡清祥在會中也就檢察官助理法制化、虛擬貨幣詐欺洗錢等議題與檢察官交流。蔡清祥指出，將持續增聘檢察官助理，並推動法制化，至於虛擬貨幣部分，法務部會舉辦教育訓練培養專業人才，並建議地檢署可先朝專組辦案模式，透過專精辦案，因應虛擬貨幣相關犯罪。
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