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性騷熊抱女部屬還說「好香」遭彈劾 李伯道：拒絕成為司法改革祭旗

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

懲戒法院前院長李伯道性騷擾女部屬，環抱對方還說「好香」、撫摸手臂，更寫情書給女方，監察院認定李一個月內做出7次具性意味的言詞及行為，損害法官職務尊嚴與司法形象，通過彈劾。李伯道今發聲明指出，本案是「三人成虎」最壞示範，他拒絕成為所謂司法改革祭旗。

李伯道聲明全文如下：

羅織經有云：「人不言罪，加其罪逾彼；證不可得，偽其證率真；刑有不及，陷無不至；不患罪無名，患上不疑也」。

今日很遺憾接獲監察院關於性騷擾事件對本人提出彈劾決定，本人再度嚴正聲明，公職期間從未對女部屬有任何不禮貌的舉措，本案申訴人之指訴內容均為不實，與其夫配合部分媒體捕風捉影，散布不實之訊息，對本人及家人極盡抹黑之能事，操弄司法及輿情，有關性平案仍在司法救濟程序中。

監察院身為五院，竟置本人有利之證據等於不顧，僅憑三人成虎之口述，越俎代庖充當打手，刻意羅織罪名，率爾做出彈劾決定，輕易摧毀資深公務員畢生清譽，更指本人依法捍衛權利之行為係毫無悔意，其惡劣行徑有如羅織經所云，本人特此聲明，拒絕充當所謂司法改革之祭旗，將與家人齊心，捍衛合法權利，堅持救濟到底，特此聲明。

懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照片
懲戒法院前院長李伯道。圖／聯合報系資料照片

司法改革 李伯道 監察院

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