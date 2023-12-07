聽新聞
test
0:00 / 0:00
性騷熊抱女部屬還說「好香」遭彈劾 李伯道：拒絕成為司法改革祭旗
懲戒法院前院長李伯道性騷擾女部屬，環抱對方還說「好香」、撫摸手臂，更寫情書給女方，監察院認定李一個月內做出7次具性意味的言詞及行為，損害法官職務尊嚴與司法形象，通過彈劾。李伯道今發聲明指出，本案是「三人成虎」最壞示範，他拒絕成為所謂司法改革祭旗。
李伯道聲明全文如下：
羅織經有云：「人不言罪，加其罪逾彼；證不可得，偽其證率真；刑有不及，陷無不至；不患罪無名，患上不疑也」。
今日很遺憾接獲監察院關於性騷擾事件對本人提出彈劾決定，本人再度嚴正聲明，公職期間從未對女部屬有任何不禮貌的舉措，本案申訴人之指訴內容均為不實，與其夫配合部分媒體捕風捉影，散布不實之訊息，對本人及家人極盡抹黑之能事，操弄司法及輿情，有關性平案仍在司法救濟程序中。
監察院身為五院，竟置本人有利之證據等於不顧，僅憑三人成虎之口述，越俎代庖充當打手，刻意羅織罪名，率爾做出彈劾決定，輕易摧毀資深公務員畢生清譽，更指本人依法捍衛權利之行為係毫無悔意，其惡劣行徑有如羅織經所云，本人特此聲明，拒絕充當所謂司法改革之祭旗，將與家人齊心，捍衛合法權利，堅持救濟到底，特此聲明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言