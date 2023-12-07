「關渡鹹粥」槍殺案 凶嫌和死者家屬都求不行國民參審程序

台北市北投區「關渡鹹粥」潘姓老闆娘遭周姓男子槍殺，案經起訴應屬國民參審，但周男辯護人及潘女丈夫，分別以媒體報導將影響國民法官判斷、保護小孩為由，希望法院不行國民法官參審程序，士林地院諭知合議庭評議後決定。

全案源於今年6月10日中午，51歲周男到鹹粥店與43歲潘女起口角，持槍對潘女擊發後騎車逃逸，潘女胸口被子彈擊中，出血倒地送醫不治，警方介入後於隔日凌晨時分在新北市林口區逮到周男，外傳周男因追求潘女不成失控報復，周男否認情殺，但對於殺人犯行坦承不諱。

案經士林地檢署起訴，士林地院今早度開庭，周男對於殺人犯行不爭執，但辯護人認為此案經媒體報導，將影響國民法官判斷及量刑標準，潘女丈夫林男也認為，若以國民法官參審討論，將提及潘女與周男生前往來狀況，小孩可能會看到相關案情，如今潘女已死，保護小孩比較重要，希望法院不行國民法官參審程序。