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涉酒駕撞死女騎士逃逸遭訴 宜蘭首件國民法官案

中央社／ 宜蘭7日電

林姓男子10月間酒後開車撞死對向機車騎士江姓女子後棄車逃逸，林男被逮時酒測值達每公升0.61毫克，宜蘭地檢署偵查終結今天起訴林男，這也是宜蘭首件適用國民法官法審理案件。

檢警調查，23歲林男10月22日凌晨4時許駕駛自小客車，沿宜蘭縣五結鄉親河路2段西往東方向快車道行駛，撞上對向騎乘機車的女騎士63歲江女，還波及路邊民宅鐵皮屋及自小客車，事發時車速高達80公里。

警方獲報趕抵現場，肇事白色自小客車右前車頭嚴重受損，前保險桿斷裂且引擎蓋隆起，紅色機車則嚴重扭曲變形，江女由於受到劇烈撞擊，1條腿被撞斷噴飛當場死亡，林男則棄車逃逸。

警方立即擴大追查，隨後在林男住處予以逮捕，經實施酒測，酒測值達每公升0.61毫克，經移送宜蘭地檢署複訊後，檢察官向宜蘭地方法院聲請羈押獲准。

宜蘭地檢署今天發布新聞稿指出，宜蘭地檢署檢察長黃智勇針對此案召集承辦檢察官張立言、偵查組及公訴組主任檢察官，召開「偵結會議」深入交換意見後，宜蘭地檢署今天依涉犯刑法駕駛動力交通工具，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，因而致人於死等罪嫌，對林男提起公訴。

宜蘭地檢署指出，國民法官法第1階段已於1月1日實施，而此案屬國民法官法第5條第1項第2款「故意犯罪因而發生死亡結果者」案件類型，為宜蘭地檢署第1件起訴適用國民法官法審理案件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭 國民法官 檢察官

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