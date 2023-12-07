7歲兒弄壞筋膜槍害他沒得按摩 狠父一拳揍兒臉頰下場慘
陳姓技術員前年在家腳痠想按摩，不滿7歲兒子弄壞筋膜槍卻沒有誠實告知，用拳頭毆打兒子臉頰造成瘀青，他辯稱是兒子自己撞到書桌受傷，最高法院認為陳的做法逾越父母懲戒權，依成年人故意對兒童犯傷害罪判拘役40日，得易科罰金，全案定讞。
陳2021年4月23日晚間在桃園市住處，不滿兒子誤認筋膜槍毀損卻未據實以告，以拳頭毆打兒子臉頰，導致兒子左臉頰挫傷，陳坦承為了筋膜槍動怒，但否認犯行，供稱他沒有因此打兒子，兒子應該是自己撞到書桌，或與妹妹玩鬧才受傷。
兒子作證表示，他最後一次被爸爸打是因為說謊，他和妹妹玩筋膜搶掉到地上，塑膠的地方斷掉了，之後爸爸腳痠，叫他拿筋膜槍，因為壞掉了，爸爸就直接用拳頭打他的左臉，「我那時候還哭了」，之後媽媽有注意到，他才告訴媽媽，媽媽帶他去看醫生。
法院認為陳父若有管教兒子的必要，應採取理性溝通、言語告誡的方式，但他出拳毆打兒子臉頰成傷，侵害兒子的身體法益，逾越正當管教範圍，只是為了抒發自身情緒，而沒有任何正當性。
法院認為陳犯後飾詞狡辯未見悔意，一、二審均依成年人故意對兒童犯傷害罪判拘役40日，陳提上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。
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