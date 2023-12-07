全家出遊遭國道「飛輪」砸中釀1死2傷 肇事駕駛下場出爐

高雄郭姓男子1家4口2年前開心出遊，卻在國道1號南下364.3公里處遭對向飛越的輪胎砸中，郭妻傷重不治，後座兩名女兒也受傷，一審黃姓拖板車司機、岩姓板台車主各被判刑8月、10月，全案上訴二審，高雄高分院考量黃男、岩男各與郭家以400萬元、390萬元達成和解，均宣告緩刑2年。可上訴。

2021年2月27日，郭姓男子趁228連續假日，開休旅車載妻女等人出遊，行經國道1號南下364.3公里處時，黃男駕駛的拖板車輪突然脫落，從對向車道飛越分隔島後砸中郭男轎車。

郭男休旅車頂遭車輪重砸，郭妻當場爆頭慘死，後座兩名就讀高中的女兒也受傷，所幸兩人送醫後無生命危險。警方事後循線查出肇事的黃姓拖板車司機到案，依過失致死罪嫌偵辦。

檢警偵辦時，查出黃男駕駛的拖板車台，因右後方2顆車輪煞車鼓螺絲斷裂，造成後輪脫落，其中1顆輪胎往對（南）向車道噴飛，落在南向內車道後彈起，最後砸中郭男駕駛的轎車。

法院審理時，黃男坦承他是車頭車主，但後方板車是岩男提供，他與岩男是合作關係，相互支援裝運貨櫃，肇禍的板車跟他無關；岩則辯稱板車事故發生前有進行保養，不知為何會發生斷裂。

雄院法官為此傳喚保養廠人員作證，發現岩男保養的範圍內並沒包含煞車鼓螺絲，且根據證人說法，岩從2019年5月更換板車輪胎後，就未檢查煞車鼓螺絲，因疏於保養肇事，須負過失責任。

至於黃男，未妥善檢查車輛就上路，導致板台右後方2顆車輪煞車鼓螺絲斷裂，輪胎因此脫落，對於事故也存在過失；因兩人均未與郭家達成和解，一審各判黃8月、岩10月有期徒刑。

兩人不服上訴，高雄高分院審理期間，岩男同意支付郭家400萬元，黃男則願賠償390萬元。合議庭考量兩人已與郭家達成和解，刑度部分不變，另宣告緩刑2年。可上訴。