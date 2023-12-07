男子持啞鈴弒父案開庭！吳慷仁現身國民法庭「原因不能多說」

吳慷仁。本報資料照片 台北地方法院審理新店鍾姓男子持啞鈴弒父案，今天由國民法官與職業法官開庭進行審理程序。新科金馬影帝吳慷仁現身國民法庭。面對媒體提問為何聽庭，吳慷仁表示「不能多說」。

檢方起訴指出，鍾姓男子與父母同住於新店區安康路，鍾男於民國112年1月18日下午2時許，疑因購買便當問題與父親發生爭執，當天傍晚持啞鈴敲擊父親頭部，導致鍾父頭部有開放性外傷而當場休克死亡。

台北地檢署5月間依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴鍾男，成為北檢、北院第2件國民法官案件；檢察官將羈押中的鍾男移審台北地方法院。法官考量鍾男有精神疾病，缺乏衝動控制能力，家庭支持系統薄弱等，裁定鍾男暫行安置6個月。

台北地方法院昨天起行國民法官選任程序，候選國民法官應到96名，實到43名，經審、檢、辯3方依國民法官法規定，選出6名國民法官、4名備位國民法官，並進行宣誓、審前說明程序，今天上午與3名職業法官共組合議庭審理弒父案。

飾演「富都青年」摘下第60屆金馬獎最佳男主角的演員吳慷仁今天現身國民法庭，全程聽庭。面對媒體詢問為何聽庭等問題，吳慷仁表示「不能多說」、「我不會說什麼」等語。