暗網曝監聽資料！ 藍綠政治人物都捲入 官方喊認知作戰卻難掩危機

對於爆料網站傳出的國人監聽資料，調查局表示係以不實資訊製造對立衝突。圖／聯合報系資料照片 網站上出現「國人遭監控！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據」相關資料，相關單位雖稱是境外勢力認知作戰，但第一線辦案人員發現其中不乏曾因案件偵辦遭監聽對象，且藍綠人士都有，很難說完全子虛烏有，即使資料內容真假參半，但為何機密文件會外洩，才是危機。

有調查官指出，雖然爆料網站張貼的監聽格式不正確，但裡面確實有對象遭監聽偵辦，像是嘉義縣布袋鎮長陳鳳梅、中埔鄉縣議員羅士洋，因涉及魚電共生綠能開發案遭檢舉涉貪，檢調監聽後去年發動搜索約談；台南市前議長郭信良也捲入學甲「八八槍擊」遭到調查，該份資料內容真假參半，不見得完全都都是錯。

網路上曝光的資料，包括國安局、調查局、廉政署、刑事局等單位監聽國內政要、退役將領、民間社團領袖的監聽表格，文內附有監聽機關、通訊監察碼、核准文號、監聽對象、手機門號等，資料多達九頁；另個類似暗網的網站則直接張貼六張被監門號，最後附上監聽單位表格，引發網友熱議。

據了解，這兩個網站標榜國安局、調查局以情報及刑事監聽來監控特定政要，甚至特別標註國安局對駐台人員情報監聽。包括日本台灣交流協會台北事務所、駐台北越南經濟文化辦事處、馬來西亞對外貿易發展局駐台北辦事處、駐台北韓國代表部、加拿大駐台北貿易辦事處，時間軸橫跨陳明通、邱國正、蔡明彥三任國安局長。

刑事監聽部分，有不少藍綠政治人物名列中，包括立法院副院長蔡其昌、立委陳明文、總統府前參議郭文彬、前立委高金素梅特助張俊傑、台南市前議長郭信良、國民黨中央政策會副執行長盧嘉辰、國民黨前副主席曾永權、陸軍退役中將高安國、陸軍退役少將許乃權、軍情局人員等。

調查局主秘孫承一指出，上屆九合一大選期間，該局就掌握有暗網在兜售相關資料，並立案溯源追查，但發現網址都在境外，因此無法查獲幕後操縱者。孫承一強調，昨天網路張貼的兩份資料，監聽格式與官方完全不符，裡面還有不少簡體字，有些人雖曾涉入違反國安法案，但時間序也不對，顯見很多東西都是拼湊出來，並不是駭客入侵。

基層辦案人員說，網站上公布的監聽門號以中華電信居多，因調查局主責中華電門號監聽，各單位監聽對象若持有中華電門號，都必須到調查局投單，但通常受監聽對象不會寫出頭銜，姓名也會用代號或去識別化，跟網站張貼的格式有差異。