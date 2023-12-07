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台中警勾販毒集團判2年3月 大雅警分局：注意身心理狀況

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市政警察局。記者林佩均／攝影
台中市政警察局。記者林佩均／攝影
時任台中霧峰分局偵查佐劉正雄和毒販勾結，法院痛斥劉內神通外鬼，依洩密、偽造文書共6罪判他2年3月，並直言若給予緩刑，令其他兢兢業業執法者情何以堪？不宣告緩刑，可上訴。劉員於8月15日調到大雅警分局，分局金指出，劉這兩日休假，收到停職令後隔天將執行，期間密切注意劉員身心理狀況，落實控管。

大雅警分局表示，劉姓偵查佐在霧峰警分局任內涉嫌貪汙案遭羈押並停職，復經台中地方檢察署認貪汙案罪證不足，改以涉洩密、違反個人資料保護法及偽造文書等罪嫌起訴，因停職原因消滅且有人地不宜情況，經警察局核定劉員於今年8月15日調大雅分局。

大雅分局在12月5日函請台中地方法院提供案情進度及內容，昨透過司法院全球資訊網獲得劉員所涉判決書，劉員遭宣告多數有期徒刑，其中1有期徒刑不得易科罰金、不得易服社會勞動及緩刑。

大雅分局表示，依警察人員人事條例第29條第1項第5款報局辦理劉員停職事宜，將等停職令送到分局後隔日起執行。劉員停職前，分局將密切注意劉員身心理狀況，落實控管。

偽造文書 警察 貪汙

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