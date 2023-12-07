影／年輕車手一個月領百萬贓款...一雙粉紅拖露餡遭逮

台中市第二警分局轄內有一名年輕車手，短短一個月間，在轄內提領50筆贓款，金額初估破百萬元，警方調閱監視器發現，車手犯案時，都穿著一雙粉紅色拖鞋，派出所4日在轄內巡邏時，恰巧發現符合特徵的胡姓男子穿該雙粉紅拖鞋出現，將他逮個正著，也查獲毒品、金融卡等贓證物，全案警詢後移送台中地檢署，檢方聲押獲准。

第二警分局與轄內金融機構、超商共同成立LINE群組，將最新的詐騙手法、案例即時上傳更新，持續強化警察及超商的「阻詐防線」網絡，近日超商反映，有一名穿著粉紅色拖鞋的男子，經常在超商ATM提領，請警方留意，警方後續查出，該名男子疑已在轄區提領超過50筆贓款，金額破百萬元，分局將男子特徵傳給各派出所，提醒留意。

第二警分局立人所副所長吳勝川、警員劉佳威，4日晚間9時許在轄內守望時，在漢口路三段的超商ATM巡簽完，準備上巡邏車時，兩警眼尖看到身穿綠色T恤、腳穿粉紅夾腳拖的胡姓男子（19歲）出現一間超商，兩警趕緊上前盤查。

胡男起初支吾其詞，辯稱是幫朋友領款，後來因無法圓謊，坦認是提款車手，還帶兩警前往入住旅館，查獲安非他命、手指刀、現金、金融卡、存簿、平版電腦等贓證物，全案警詢後詐欺、洗錢、毒品等罪，移送台中地檢署，檢方以有串滅證之虞，向法院聲押獲准。