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照顧失能婦9天就開溜 越女稱「不適應」被訴遺棄判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

越南籍阮姓女子來台擔任賴姓女子母親看護，因賴母雙腳不良於行、需人導尿，無生活自理能力，阮才上工9天就稱「不適應」趁深夜落跑，被檢方依遺棄罪嫌起訴；法院查，阮離開前曾傳「老闆妳能回來照顧你媽媽嗎？」給賴女，認為她行為雖可議但無遺棄故意，判阮無罪，可上訴。

檢方起訴指出，阮女2022年7月12日申請來台受僱於賴女擔任看護工，並在台中市住處照顧賴的母親，阮明知賴母雙腳病變不良於行無理自理生活，竟因不習慣工作，才上工9天就在同月21日趁深夜搭乘同鄉友人的車逃跑，涉嫌遺棄罪。

台中地院審理時，阮女辯稱自己「不適應看護工作」但認為沒有遺棄賴母，是等到對方安穩睡覺後，有先聯絡賴女才離開。阮的辯護人說，客觀上賴母未達無自救力狀態，且阮先傳LINE給賴後，也認為賴母會使用手機也服藥、導尿完畢，主觀認為賴女會回家照顧媽媽無遺棄故意。

法院查，賴母雖因疾病雙腳不良於行需使用輪椅，生活無法自理，但其意識清楚，能針對所詢問問題清楚答覆，溝通無障礙，賴母也自稱平時和女兒都是LINE聯繫，手機就房在床邊拿得到的位置。

法院認為，賴母是否符合「非待他人之扶養、保護即不能維持其生存」的無自救能力之人，仍有疑慮。另外，因賴母實際居住某佛道院內，會有其他師兄、師姐去和她聊天，法院經參酌賴母病況、相關證詞，就阮女擅自離開的行為，客觀是否致賴母有生命危險，仍具存疑。

法院再勘驗對話，發現阮女離開前就以英文傳「老闆你好，我外出找朋友，你能回來照顧你媽媽嗎？」賴女回「不行，太遠了，你在哪」，之後阮就失聯，可見阮離開前確實有告知賴女。

法院認為，阮女的行為固然可議，但並未達遺棄罪嫌合理懷疑程度，判處她無罪。

長輩示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
長輩示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

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