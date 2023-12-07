全台最難訂牛肉麵「門前隱味」老闆酒駕醉坐路邊被抓 罰款出爐

有「全台最難訂」之稱的牛肉麵店「門前隱味」，老闆吳姓男子日前駕車行經台北市大同區，遇員警攔查發現酒測值達每公升0.77毫克超標，被依公共危嫌罪嫌送辦，吳男對於犯行坦承不諱，士林地檢署近日偵結緩起訴處分。

板橋知名牛肉麵門前隱味。聯合報系資料照

起訴指出，吳男9月28日晚上在新北市三重區正義南路附近吃飯飲酒，深夜11時許駕駛租賃汽車離開，行經台北市大同區民權西路一處巷口，因不勝酒力，將車輛停放路邊，下車坐在路旁休息，巡邏員警見狀上前盤查，發現吳男散發酒氣，經酒測確認吳男酒測值達每公升0.77毫克，當場將吳男帶回偵辦。

偵訊時吳男對於酒駕犯行坦承不諱，檢方近日偵結，依公共危險罪嫌緩起訴處分吳男，緩起訴期間1年，吳男應在處分確定後8月內支付公庫11萬5000元。

據悉，吳男經營的牛肉麵店被稱為「全台最難訂牛肉麵」，每日限量販售36份牛肉麵，日前因被客人放鴿子仍堅持不遞補訂位，被部分消費者抱怨，吳男回應「被No show已經很煩」，引發民眾熱議，未料此次因酒駕案再受關注。 士林地檢署。記者李隆揆／攝影

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