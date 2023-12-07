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暗網販售疑似情治單位監聽資料 北檢分案要查

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

網路有人兜售不實國內監聽資料，北檢已分案偵辦。圖／取材自Pexels
網路有人兜售不實國內監聽資料，北檢已分案偵辦。圖／取材自Pexels
昨天國內知名爆料網站及暗網，出現高價出售國內各情治機關監聽資料，被監聽對象涵蓋黨政要員與外國駐台人員，負責監聽機關包括國安局、調查局、廉政署、刑事局、憲兵隊，但相關單位均澄清該資料是錯假訊息。經最高檢察署指示台北地檢署追查，北檢今天已分他字案，交由黑金專組檢察官偵辦。

日前網站出現以「國人遭監控！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列」為標題，附上載有監聽機關、通訊監察碼、核准文號、監聽對象、手機門號，資料的監聽表格九頁；另個類似暗網的網站則張貼十張被監聽門號及監聽單位表格，引發熱議。

事後，上述被點名的單位，均出面否認監聽資料外流，並依內容及格式判斷為偽造的不實錯假訊息。最高檢察署對此表示，此訊息是由境外伺服器將訊息投放至我國社群網站，內容夾雜簡體字、西元紀年、擅加職稱或電話國碼，是境外勢力對我國進行的認知作戰，因此已指示台北地檢署積極追查幕後指使者。

假訊息 門號 國安局

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