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問路被嗆三字經！街友打死陌生男 一、二審都重判16年
屏東32歲陳姓街友不滿問路被李姓街友嗆三字經，前年10月25日晚間拿磚頭砸死熟睡的李男，事後又想起跟張姓男子起口角，拿木棒朝張男痛毆，一審陳男被依殺人、殺人未遂二罪，合併判刑16年，今高雄高分院宣判。
陳姓街友因生活不順遂，想起先前曾向街友李姓男子問路，遭李男回應還三字經怒罵，2021年10月25日晚間，陳男騎腳踏車到李男居住的鐵道橋下，趁裡熟睡時，持磚頭朝李男頭部猛砸，傷重的李男躺到橋下被路人發現，送醫急救後不治。
陳男打完李男後，又想到曾跟張姓男子發生口角，騎腳踏車改往張男住家，趁張男開門時拿木棒猛擊張男頭部，張男兒子聽到父親高呼救命趕來阻止，並將陳壓制在地上，張男頭部受傷掛彩，幸無生命危險。
屏東地院審理時，合議庭認為陳男不認識李男和張男，僅因細故對兩人心生不滿，持磚塊、實心木棍重擊對方，造成一死一傷，張事後還有後遺症，已對張男身心、生活造成重大影響。
合議庭考量陳男有多次傷害、暴力前科，顯見情緒控管能力不佳，且有「反社會人格障礙症」，辨識行為違法或依其辨識而行為能力有「輕度減低」情形，殺人罪判刑13年、殺人未遂罪判刑7年，合併應執行有期徒刑16年。
陳男認為量刑過重上訴，高雄高分院審酌陳男行凶經過，認為一審量刑有理，今駁回陳男上訴，維持原審刑度。可上訴。
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