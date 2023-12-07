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咖啡廳狂盯正妹22秒露神秘笑容 還回嘴「看你穿的清涼」構成性騷擾

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／ingimage
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歐姓男子去年在咖啡廳見一名穿平口露肩上衣的女子正在找座位，他緊盯對方長達22秒，被女子質問還說「看你穿得很清涼」、「不想讓人家看，就不要穿這麼清涼」，事後被申訴性騷擾挨罰1萬元，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

女子去年3月4日向警方申訴性騷擾，指她在某咖啡廳上樓找位子時，被歐盯著看且言語騷擾「看你穿得清涼」，警方函知台北市政府社會局，經調查屬實認定成立性騷擾，裁罰歐1萬元罰鍰，歐提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

歐主張他的行為和言語都沒有性騷擾的意圖，請求法院撤銷裁罰處分；北高行勘驗監視器畫面，歐自女子上樓開始，目光就朝女子看，持續22秒時間，而女子要下樓時發現歐的目光，並雙手叉腰和歐講話。

北高行指出，歐在市府調查、法院審理時曾坦承確實有說「看你穿得很清涼」、「你沒看我怎麼知道我在看你」、「不想讓人家看，就不要穿這麼清涼」等語。

女子也表示歐當天看著她，還露出神秘的笑容，她質問對方在看什麼，歐回答「看你穿得清涼」，她阻止對方不要再看了，她感到不舒服，但歐回應「怎麼看是我的自由」，她感到身心緊張害怕，也很生氣。

北高行認為歐和女子素不相識，用語確實有輕挑、冒犯的意味，也損害女子人格尊嚴，使女子感到驚嚇、受冒犯，符合合理被害人要件，認為市府認定成立性騷擾、裁罰1萬元處分沒有違誤，判歐敗訴。

性騷擾 咖啡廳 監視器

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