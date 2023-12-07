聽新聞
test
0:00 / 0:00
前夫找上門出言挑釁 男友氣不過「血染飲料店」下場曝
高雄鄭姓男子與飲料店女同事施姓女子交往，但女方賈姓前夫得知鄭男介入感情，對情侶倆出言恐嚇，去年10月中，賈找前妻談孩子問題，電話上卻與鄭衝突互嗆飲料店見，但一碰面，賈先動手推擠挑釁，鄭則持刀攻擊，賈因而失血過多休克送醫，所幸救回一命；鄭被依殺人未遂罪，法判3年6月徒刑。
判決指出，案發在10月18日下午6時許，35歲鄭男與28歲施女正在茄萣區的飲料店工作時，36歲賈男來電要與前妻施女談孩子的生活教育問題，但當下是鄭男接起電話，賈男一聽情敵聲音，雙方口氣都變差，互嗆「不然看要怎樣！」、「來啊！」、「等我！」兩人約定在店裡談。
由於，賈男事前就因感情糾紛，出言恫嚇鄭男、施女二人，當賈男一衝入店內，還動手推擠挑釁，鄭男一時理智線斷裂，持預藏水果刀刺擊，賈男左頸、左胸及後背皆被刺傷，而施女見狀推擋在兩人之間勸阻，賈男當下因重心不穩跪地，但鄭並未罷手，仍持刀刺向對方頸部數下。
過程中，賈男手無寸鐵，多次伸手阻擋，之後趁隙逃往店外岳母的檳榔攤，但在攤前就因失血過多休克倒下，所幸，在送院輸血搶救後，保住一命。
案發後，鄭男向警方自首，坦承持刀刺傷賈男，但矢口否認有殺人犯意；在法庭上，辯護人指稱，鄭因賈多次傳送照片、訊息恐嚇他與施女，擔心對方會對兩人不利，才會失去理智持刀攻擊，但鄭下手力道不大，賈傷口不深，未造成生命危險。
鄭男在犯案前並無前科，不過，合議庭審酌，他僅因口角相互挑釁，率爾持刀傷害，且犯後矢口否認殺人未遂犯行，雖有意賠償，但金額談不攏未能和解，另案發前，賈先於網路發表不利鄭言論，且案發當下先動手挑釁對方，依此判刑。全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言