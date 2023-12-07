前夫找上門出言挑釁 男友氣不過「血染飲料店」下場曝

高雄鄭姓男子與飲料店女同事施姓女子交往，但女方賈姓前夫得知鄭男介入感情，對情侶倆出言恐嚇，去年10月中，賈找前妻談孩子問題，電話上卻與鄭衝突互嗆飲料店見，但一碰面，賈先動手推擠挑釁，鄭則持刀攻擊，賈因而失血過多休克送醫，所幸救回一命；鄭被依殺人未遂罪，法判3年6月徒刑。

判決指出，案發在10月18日下午6時許，35歲鄭男與28歲施女正在茄萣區的飲料店工作時，36歲賈男來電要與前妻施女談孩子的生活教育問題，但當下是鄭男接起電話，賈男一聽情敵聲音，雙方口氣都變差，互嗆「不然看要怎樣！」、「來啊！」、「等我！」兩人約定在店裡談。

由於，賈男事前就因感情糾紛，出言恫嚇鄭男、施女二人，當賈男一衝入店內，還動手推擠挑釁，鄭男一時理智線斷裂，持預藏水果刀刺擊，賈男左頸、左胸及後背皆被刺傷，而施女見狀推擋在兩人之間勸阻，賈男當下因重心不穩跪地，但鄭並未罷手，仍持刀刺向對方頸部數下。

過程中，賈男手無寸鐵，多次伸手阻擋，之後趁隙逃往店外岳母的檳榔攤，但在攤前就因失血過多休克倒下，所幸，在送院輸血搶救後，保住一命。

案發後，鄭男向警方自首，坦承持刀刺傷賈男，但矢口否認有殺人犯意；在法庭上，辯護人指稱，鄭因賈多次傳送照片、訊息恐嚇他與施女，擔心對方會對兩人不利，才會失去理智持刀攻擊，但鄭下手力道不大，賈傷口不深，未造成生命危險。