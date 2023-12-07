帶團赴陸受招待 新住民關懷總會3幹部交保

橋頭地檢署外觀。記者古和純／攝影 台灣新住民關懷總會上月中旬組團六十人前往湖南省婁底地區旅遊，橋頭地檢署認定他們接受陸方落地招待，宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」思想，涉犯反滲透法及選罷法，前天搜索約談卅五人，訊後聲押禁見總會理事長周姓女子和郭姓、顏姓兩名幹部，橋頭地方法院昨晚裁定，三人各以五萬至廿萬元交保，限制出境出海八月。

橋頭地檢署指控，周女、郭男、顏女是台灣新住民關懷總會幹部，涉與「中華人民黨」湯姓黨主席、林姓黨員，今年陸續與大陸台辦等人員聯繫，並接受指示安排。

周女涉利用旅遊期間，不斷向成員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，活動中並要求支持特定政黨及特定政治傾向參選人，企圖影響國內選民投票意向及選舉結果。

檢方搜索約談高雄、屏東兩縣市共卅五人，複訊後認周女、郭男、顏女、湯女三人，涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪，情節重大，向法院聲請羈押禁見；但橋頭地院認為無羈押必要，裁定周女廿萬交保，郭男、顏女五萬元交保。

林、湯二人，檢方認無羈押必要，訊後林十五萬元交保，湯限制住居。

橋檢上月底也查辦「台灣中華泛藍協會」成員涉組團赴陸受招待，訊後交保二人。