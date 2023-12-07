聽新聞
test
0:00 / 0:00

帶團赴陸受招待 新住民關懷總會3幹部交保

聯合報／ 記者古和純／高雄報導

橋頭地檢署外觀。記者古和純／攝影
橋頭地檢署外觀。記者古和純／攝影
台灣新住民關懷總會上月中旬組團六十人前往湖南省婁底地區旅遊，橋頭地檢署認定他們接受陸方落地招待，宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」思想，涉犯反滲透法及選罷法，前天搜索約談卅五人，訊後聲押禁見總會理事長周姓女子和郭姓、顏姓兩名幹部，橋頭地方法院昨晚裁定，三人各以五萬至廿萬元交保，限制出境出海八月。

橋頭地檢署指控，周女、郭男、顏女是台灣新住民關懷總會幹部，涉與「中華人民黨」湯姓黨主席、林姓黨員，今年陸續與大陸台辦等人員聯繫，並接受指示安排。

周女涉利用旅遊期間，不斷向成員宣傳「兩岸一家親」、「和平統戰」等思想，活動中並要求支持特定政黨及特定政治傾向參選人，企圖影響國內選民投票意向及選舉結果。

檢方搜索約談高雄、屏東兩縣市共卅五人，複訊後認周女、郭男、顏女、湯女三人，涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等罪，情節重大，向法院聲請羈押禁見；但橋頭地院認為無羈押必要，裁定周女廿萬交保，郭男、顏女五萬元交保。

林、湯二人，檢方認無羈押必要，訊後林十五萬元交保，湯限制住居。

橋檢上月底也查辦「台灣中華泛藍協會」成員涉組團赴陸受招待，訊後交保二人。

罷免

延伸閱讀

台灣新住民關懷總會帶團赴陸「3幹部遭聲押」 法院今裁定交保

中國介選招待又一樁 台灣新住民關懷總會3人聲押

高雄帶團赴陸招待案+1 台灣新住民關懷總會3幹部遭聲押

中一選區劉燈鐘提新住民族政見 政府應成立委員會和電視台

相關新聞

警洩密毒販 判2年3月無緩刑

台中市警員劉正雄任職霧峰分局偵查佐時多次洩密，還涉與毒販勾結，將檢察官指揮偵辦販毒集團案件卷宗攜往和張姓毒販碰面，讓張順...

調查官盜賣毒品撈1.6億 監委彈劾3人

監察院表示，法務部調查局航基站組長徐宿良涉多次利用該站管理漏洞，大量竊取站內毒品對外販售，嚴重損害機關形象，該站詹孟霖另...

帶團赴陸受招待 新住民關懷總會3幹部交保

台灣新住民關懷總會上月中旬組團六十人前往湖南省婁底地區旅遊，橋頭地檢署認定他們接受陸方落地招待，宣傳「兩岸一家親」、「和...

被請午餐「回禮」3隻雞 花蓮前議員行賄判刑

花蓮縣前議員高小成去年尋求連任以65票差距失利，又被查出選前送3隻雞行賄，花蓮地方法院一審依選罷法判刑3年6個月，褫奪公...

交管不當致車禍1死 5義交判賠

彰化縣柯、林等5名義交去年4月在路口指揮交通時，因未做好交通管制，同時讓騎重機的吳男和洪姓老翁通行，導致2人相撞，洪傷重...

網售監控數據？最高檢下令北檢偵辦：勿信認知作戰

針對網路社群貼文「國人遭監控！！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據」一事，最高檢察署晚間發布新聞表示，已責成台北地檢署偵處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。