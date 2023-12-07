調查官盜賣毒品撈1.6億 監委彈劾3人

調查局航基站前組長徐宿良涉嫌長期與販毒集團掛鉤，掉包盜賣查扣的毒品，調查局長呂文忠（中）率領兩名副局長、主任秘書等一級主管向全體國人鞠躬致歉。本報系資料照 監察院表示，法務部調查局航基站組長徐宿良涉多次利用該站管理漏洞，大量竊取站內毒品對外販售，嚴重損害機關形象，該站詹孟霖另發生六點五公斤安非他命遺失、製作虛假公文掩飾，副主任林聖智長期疏於對屬員監督，未依規定落實扣案毒品保管，均有嚴重疏失，監委王麗珍、葉宜津、郭文東經調查認定違失事證明確，通過三人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

調查局回應，事件發生後，立即啟動調查程序，除經考績委員會審議通過將徐宿良記二大過免職外，林聖智、詹孟霖均調離現職；全案主動移送監察院調查，未來將視懲戒法院判決內容辦理相關懲戒事宜。

二○一九年十一月間，調查局航業處基隆調查站發現六點五公斤安非他命遺失，經查發現，該站除詹孟霖一度遺失六點五公斤安非他命外，尚有徐宿良涉長期竊取扣案毒品，並轉售牟利，而詹孟霖與徐宿良主管林聖智，長期疏於監督。

彈劾案文指出，該案非法所得利益高達一億六千八百萬餘元，嚴重破壞公務人員廉潔形象，重挫法務部調查局形象，毒品外流更殘害國人身心健康，使緝毒成果化為烏有。徐宿良、林聖智與詹孟霖等三人，違反行為時公務員服務法第一條、第六條至第八條規定，且情節重大，依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。