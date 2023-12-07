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交管不當致車禍1死 5義交判賠
彰化縣柯、林等5名義交去年4月在路口指揮交通時，因未做好交通管制，同時讓騎重機的吳男和洪姓老翁通行，導致2人相撞，洪傷重不治，彰化地方法院以過失致人於死罪，將5名義交及吳男判刑7月，緩刑2年，義交每人還各自要賠償家屬10萬元。
判決書指出，包商去年辦理秀水鄉番花路與正興路口施作自來水管埋設工程，申請義交在路口指揮交通，去年4月21日上午8點多，由5名義交分別負責管制番花路往來車輛。
吳男當時騎重型機車，沿番花路由東往西方向行駛至路口，當時閃黃燈，林姓義交以無線電通知，最後1輛是白色自小客車，待該車通過路口後，郭姓義交吹哨停止番花路往來車輛，放行正興路車輛，洪姓老翁騎重機沿正興路由南往北行駛到路口，但林姓義交未注意吳男騎重機跟在白色自小客車後也通過路口，未通報其他交通指揮人員。
柯、許義交則疏未注意吳男駕駛機車高速駛來，仍指揮放行洪男通過，林、郭也未指揮吳男停下，致吳男、洪男2車碰撞，洪男傷重送醫急救，去年9月死亡。
法官認為，5名義交因交通管制不當，吳男騎機車到路口時，本應減速小心通過，但他未減速而以時速70公里車速通過路口因而肇事，因此依過失致人於死罪，將6人判刑7月，緩刑2年，其中每名義交需賠償死者家屬10萬元，共賠償50萬元，全案可上訴。
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