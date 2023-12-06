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網售監控數據？最高檢下令北檢偵辦：勿信認知作戰
針對網路社群貼文「國人遭監控！！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據」一事，最高檢察署晚間發布新聞表示，已責成台北地檢署偵處，並籲國人誤輕信認知作戰。
最高檢說，有關不法人士透過網路社群貼文並販售所謂「情治機關監控數據」於公開論壇散播「數千國人遭情治機關監控」，經調查，是經由境外伺服器將訊息投放至我社群網站，內容夾雜簡體字、西元紀年、擅加職稱或電話國碼，顯然是境外勢力對我國的認知作戰，冀圖蠱惑人心造成社會不安與對立，請國人切勿輕信。
最高檢表示，對於進行認知作戰的幕後主使者，已經責成台北地檢署指派檢察官積極展開偵辦，以澄清事實。
最高檢察署並呼籲，國人切勿輕信謠言或加以渲染，以免受認知作戰的誤導與利用。
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