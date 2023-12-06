台灣新住民關懷總會帶團赴陸「3幹部遭聲押」 法院今裁定交保

台灣新住民關懷總會11月中旬組團60人，前往湖南省婁底地區接受陸方落地招待，昨天遭橋頭地檢署於高雄、台東兩地搜索，35人被約談到案，該總會周姓理事長、郭姓、顏姓兩幹部，因涉犯反滲透法及選罷法，罪嫌重大，橋檢向法院聲請羈押，今晚諭知3人各以20萬至5萬交保候傳，並限制出境出海8月。

檢方指出，近日有情資透露，台灣新住民關懷總會理事長周女及其幹部郭男、顏女等人，近日與中華人民黨湯姓主席、林姓黨員陸續與中國台辦人員接觸，並由滲透來源聯繫指示，號召地方有力人士赴陸招待旅遊，藉以宣傳統戰思想及政治理念，影響台灣選民支持特定政黨及候選人。

台灣新住民關懷總會等35人昨夜經檢方複訊後，認周女、郭男、顏女、湯女、林女等5人，涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法及公職人員選舉罷免法等案嫌疑重大；今早檢方諭知林女裁定15萬元交保、湯女限制住居；而周、郭、顏三人，檢方認有羈押必要，向橋頭地方法院聲請羈押。