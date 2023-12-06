搞假車禍詐保未遂！警聯手抓車業女友賺尋車獎金 依貪汙罪判刑

南港警分局交通分隊停職警員林信洋，曾獲廉能楷模，涉勾結「抓車業者」製造假車禍詐保險金60萬未遂，又找新莊分局警員邱巍，替女友吳女查個資，2年不法獲取54萬餘元尋車獎金。士林地方法院今將林和吳女依貪汙圖利罪等罪判刑。

全案7名被告均認罪。林和吳女今到庭聆判後，立刻致電給律師，預計收到判決書後研擬上訴。林還稱警察工作已被停職，目前從事外送員工作。

檢方調查，林信洋與汽車協尋服務業者（為銀行尋找積欠貸款未清償之債務人車輛，通知配合的拖吊業者取車，賺尋車獎金）吳男、楊男友好，同居的吳姓女友也是抓車業者。

判決指出，吳男賓士車底盤毀損，找林、楊、黃、蕭謀議製造假車禍，向保險公司詐領理賠60萬元未遂。林信洋以M-Police，或公務電腦查詢民眾車籍、年籍、前科資料，洩漏給抓車業者，並和女友在2018、2019年間共拿到69筆、54萬餘元尋車獎金，作為買車貸款、同居房租。

合議庭審酌，林信洋身為司法警察，案發時實際掌管轄區內道路交通事故調查職權，應慎重行使國家公權力，不知潔身自愛，利用職務上機會虛偽登載事故文件，與楊、黃、蕭、吳共同製作假車禍，企圖向保險公司詐取高額理賠金，違背法定職責敗壞警察形象；蒐集、洩露民眾刑案、車籍等個資給楊、吳女，嚴重違背保密義務；林與吳女貪圖不正利益，利用林查詢的個資，共同協尋欠款車，以賺取尋車獎金；警察邱巍應知公私分明，不思潔身自愛，洩漏民眾刑案及車籍資料給楊、吳女。

士林地院認定，林信洋共同犯公務員對非主管監督事務圖利罪（共14罪各處1年4月均褫奪公權2年）、詐欺取財未遂罪、非法利用個人資料罪（21罪）。不得易科罰金、得易服社會勞動部分，應執行1年2月徒刑；不得易科罰金且不得易服社會勞動部分，應執行有期徒刑3年6月。

吳女犯非公務員與公務員共同犯對非主管監督事務圖利罪，共14罪，各處有期徒刑9月，均褫奪公權1年，應執行1年6月。違反個資法部分8罪，判處可易科罰金刑度，應執行7月徒刑。

邱巍犯公務員假借職務上之機會，犯非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪 ，共計29罪，應執行1年10月，緩刑5年，支付公庫60萬元。

抓車業者吳耀全、楊濬紳，與吳耀全朋友黃男、蕭男，犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，8月至1年不等徒刑。其中楊違反個資法部分，得易科罰金之刑，判處1年10月。