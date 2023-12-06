快訊

開幕1周就大排長龍！士林夜市開賣大陸傳統點心 網友不酸了：確實特別

性騷環抱下屬還說「好香」 懲戒法院前院長李伯道被監院彈劾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暗網出售情治機關監控政治人物名單？刑事局：竄改捏造

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

網路流傳，暗網高價出售情治機關監控資料，「綠色恐怖」再起，數千國人遭監控，張貼名單顯示立法院副院長蔡其昌等多名政治人物被監察。刑事局今表示，通訊監察對象身分非通訊監察書內容所能得知，網傳資料是竄改捏造，誤導民眾。

該網路貼文指「“綠色恐怖”再起，數千國人遭監控！！！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列！！！」張貼9張照片，內容有被監察人、申請單位、起始日期、監察號碼及核准文號等。

照片顯示，被監察人有多名政治人物，藍綠兩黨都有，包括立法院副院長蔡其昌及立委、議員等民意代表，還有外交部、軍情局人員及法官、檢察官。

刑事局說，通訊監察對象身分非通訊監察書內容所能得知，故網路流傳相關監察資料經後製處理，且內容除有簡體字，亦有竄改捏造之實，疑企圖抹黑影響選舉，誤導民眾對政府信任。

網路流傳，暗網高價出售情治機關監控資料，刑事局表示，網傳資料是竄改捏造，誤導民眾。記者李奕昕／翻攝
網路流傳，暗網高價出售情治機關監控資料，刑事局表示，網傳資料是竄改捏造，誤導民眾。記者李奕昕／翻攝

網路 監控 蔡其昌 立法院

延伸閱讀

網站爆料情治單位監控政治人物？蔡其昌辦公室：蒐集證據將提告

韓國瑜為蔡壁如助講 選在「紅派地盤」海線關注

影／柯文哲說中一選情五五波 蔡其昌酸：這樣喊對手陣營會快樂一點

新竹球場傷球員 柯文哲批蔡其昌要負最大責任 只為了讓蔡英文剪綵

相關新聞

貪遍雲嘉南三地！前檢察官宋宗儀判20年 現服刑過半獲准假釋

前檢察官宋宗儀在雲林、嘉義、台南地檢署任職期間利用職務貪汙，判處有期徒刑20年定讞；宋如今服刑期過半，月前依法申請假釋獲...

網站爆料情治單位監控政治人物？蔡其昌辦公室：蒐集證據將提告

立法院副院長蔡其昌辦公室發言人林俊裕今晚表示，有關網站爆料情治單位監控政治人物，名單中出現蔡其昌副院長，辦公室與刑事警察...

暗網出售情治機關監控政治人物名單？刑事局：竄改捏造

網路流傳，暗網高價出售情治機關監控資料，「綠色恐怖」再起，數千國人遭監控，張貼名單顯示立法院副院長蔡其昌等多名政治人物被...

因不滿對方檢舉違規停車 男揪人怒用球棒砸毀機車

陳姓男子自稱不滿盧姓男子檢舉他違規停車，邀約童姓男子輪流用球棒砸毀盧男的機車。基隆地方法院審理後，依毀損罪分處陳男、童男...

無照酒駕撞死人…國民法官判7年2月 他上訴成高院首件國審案

男子李佳修無照酒駕撞死王姓單親父親，檢方依酒駕致死罪起訴，為台北地院第一件國民法官參審案，合議庭判李7年2月徒刑。李上訴...

台南殉職警員遭「師大數學哥」嘲諷 黃偉哲支持家屬捍衛名聲

吳姓男大生自稱「師大數學哥」，在臉書發文嘲諷去年台南2名殉職警員，全案移送後不起訴，吳男又發文諷刺，殉警家屬已提起自訴，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。