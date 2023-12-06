暗網出售情治機關監控政治人物名單？刑事局：竄改捏造

網路流傳，暗網高價出售情治機關監控資料，「綠色恐怖」再起，數千國人遭監控，張貼名單顯示立法院副院長蔡其昌等多名政治人物被監察。刑事局今表示，通訊監察對象身分非通訊監察書內容所能得知，網傳資料是竄改捏造，誤導民眾。

該網路貼文指「“綠色恐怖”再起，數千國人遭監控！！！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列！！！」張貼9張照片，內容有被監察人、申請單位、起始日期、監察號碼及核准文號等。

照片顯示，被監察人有多名政治人物，藍綠兩黨都有，包括立法院副院長蔡其昌及立委、議員等民意代表，還有外交部、軍情局人員及法官、檢察官。

刑事局說，通訊監察對象身分非通訊監察書內容所能得知，故網路流傳相關監察資料經後製處理，且內容除有簡體字，亦有竄改捏造之實，疑企圖抹黑影響選舉，誤導民眾對政府信任。