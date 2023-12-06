法務部線上人權影展 免費觀賞可抽蘋果無線耳機

法務部表示，線上人權影展邁入第三年，今年影展主題為「兩公約與轉型正義之旅」，今天邀請影評人麥若愚暢談精選的10部影片，邀請民眾免費觀影，還可抽蘋果無線耳機等商品。

法務部法制司檢察官陳思荔指出，今年人權影展命名為「眺望微光：兩公約與轉型正義之旅」，已經上線，自11月30日起至12月20日只要點選影展專頁（https://moj.app.visionmedia.com.tw/video），輸入帳號密碼「@moj2023」即可觀看10部影片；填寫線上問卷，還有機會抽中蘋果無線耳機AirPods Max等多項禮品。

陳思荔說，今年影展的重要目標，除宣導兩公約人權觀念外，也希望透過影展落實轉型正義的社會溝通，影展選片涵蓋難民庇護、勞動基本權、少數族群固有文化權、性別認同、兒童權利、身心障礙者權益、轉型正義等當今熱門的人權議題。

她表示，這次影展希望藉由「聽見歌 再唱」等10部影片，帶領觀眾了解人權曾是一抹微弱之光，在民主的過程中不斷地激勵著人們眺望，朝這微光勇往直前，向公平、正義與自由的方向邁進。

法務部長蔡清祥指出，兩公約人權教育與轉型正義的社會溝通，其內涵及精神價值具高度同質，人權教育強調普及人權觀念，促進公正、包容價值體系，培養公民意識；轉型正義則在還原歷史真相，實現公義，以促進社會的和解與共融。將人權教育與轉型正義理念相互結合，有助於塑造一個更具民主韌性的社會。

麥若愚獲邀到場，逐一講述10部影片的特色，並認為可以透過嚴選的電影內容，讓民眾了解人權真諦。