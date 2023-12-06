因不滿對方檢舉違規停車 男揪人怒用球棒砸毀機車

陳姓男子自稱不滿盧姓男子檢舉他違規停車，邀約童姓男子輪流用球棒砸毀盧男的機車。基隆地方法院審理後，依毀損罪分處陳男、童男拘役30天、20天。全案可上訴。

判決指出，陳男與盧姓男子結怨，今年2月28日上午邀約童姓男子同行，由陳男攜帶球棒，騎童男的普通重型機車，搭載童男前往盧男停放機車地點。兩人輪流以球棒敲打盧的普通重型機車車體，造成盧的機車左側後視鏡、車子前蓋、液晶碼表、前叉車殼、前中心蓋和大燈毀損。

盧男同天的下計要去騎車時，發現機車遭人砸毀已不堪使用，修復費用約1萬1450元。盧男報案，新北市瑞芳警方調閱附近監視器畫面，查出陳男和童男涉案柏睿所為，通知到案說明後，將兩人利送法辦。

檢察官偵訊時，陳男供稱，因為不滿盧男檢舉他違規停車，讓他被罰，才邀童男助陣，持球棒輪流敲打盧男的機車，檢方依毀損罪嫌起訴兩人。

法官指出，陳男欠缺尊重他人財產權之觀念，因私怨毀損他人機車，使他人財產受損害，實在不應該。陳、童雖均坦承犯行，並與盧男達成賠償調解，但未完全履行和解條件。兼衡陳、童犯罪動機、手段、物品價值和受損程度，分處拘役30天、20天，如易科罰金以1千元折算1日。